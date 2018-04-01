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Minik Yiğithan “Şehitler” türküsü ile duygulandırdı

Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için “Şehitler” türküsünü söyleyerek sosyal medyada paylaşan 9 yaşındaki Yiğithan Atakol, dinleyenleri duygulandırdı.9 yaşındaki Yiğithan Atakol, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin...

Minik Yiğithan “Şehitler” türküsü ile duygulandırdı

Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için “Şehitler” türküsünü söyleyerek sosyal medyada paylaşan 9 yaşındaki Yiğithan Atakol, dinleyenleri duygulandırdı.9 yaşındaki Yiğithan Atakol, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin...

01 Nisan 2018 Pazar 09:44
Minik Yiğithan “Şehitler” türküsü ile duygulandırdı

Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için “Şehitler” türküsünü söyleyerek sosyal medyada paylaşan 9 yaşındaki Yiğithan Atakol, dinleyenleri duygulandırdı.

9 yaşındaki Yiğithan Atakol, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için “Şehitler” türküsünü söyleyerek sosyal medyada paylaştı. Zile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı ve Güneydoğu gazisi Himmet Atakol’un oğlu olan Yiğithan’ın söylediği türkü dinleyenleri duygulandırdı.
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