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'Minia Şehzadeler' için geri sayım başladı

Şehzadeler Belediyesi tarafından Sümerbank arazisi üzerinde yapımına başlanan 'Şehzadeler Park Projesi'nin içerisinde yer alan 'Minia Şehzadeler', 'Masal Park Kahramanları' ile Manisa’da yaşamış olan şehzade figürlerinin replikalarının yapım çalışmalarında sona gelindi.

'Minia Şehzadeler' için geri sayım başladı

Şehzadeler Belediyesi tarafından Sümerbank arazisi üzerinde yapımına başlanan 'Şehzadeler Park Projesi'nin içerisinde yer alan 'Minia Şehzadeler', 'Masal Park Kahramanları' ile Manisa’da yaşamış olan şehzade figürlerinin replikalarının yapım çalışmalarında sona gelindi.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 16:11
'Minia Şehzadeler' için geri sayım başladı

Şehzadeler Park Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Park çalışmalarının yanı sıra içerisinde yer alacak 'Minia Şehzadeler', 'Masal Park Kahramanları' ile Manisa’da yaşamış olan Şehzade figürlerinin replikaları hazırlanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Manisa'ya artı bir değer katacak olan Şehzadeler Park projemizin yapım çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalar kapsamında biyolojik gölet, kafeterya ve dioramik müze çalışmaları başlamış ve bitme aşamasına gelmişti.

Bunun yanı sıra İstanbul’daki MiniaTürk projesinin mimarları, Şehzadeler Park içerisinde yapılacak olan ve içerisinde Manisa ve Türkiye’den toplamda 32 adet tarihi eser ve Manisa’ da şehzadelik yapmış olan 13 adet şehzade figürünün yapım çalışmalarını tamamlamak üzere. Şehzadeler Park projesinin içerisinde yer alacak olan Minia Şehzadeler projemizde; Manisa Mevlevihanesi, Manisa Saruhanbey Türbesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Malatya Battalgazi Ulucamii, Tercan Mamahatun Türbesi, İstanbul Kızkulesi, Darphane, Manisa Yedi Kızlar Türbesi, Manisa Kurşunlu Han, Manisa Çeşnigir Camii, Seyyithoca Mescidi, Manisa Yirmi İki Sultanlar Türbesi, Konya Mevlana Türbesi, Aksaray Sultan Han, Bursa Ulucami, Manisa Ulucamii ve Külliyesi, Konya Karatay Medresesi, Manisa Sultan Camii Ve Külliyesi, Selçuk İsabey Camii, İzmir Saat Kulesi, Edirne Selimiye Camii, Ankara Hacıbayram Camii, Manisa Bedesteni, Manisa Saray-I Amiresi, Sivas Divriği Ulucami, Manisa Muradiye Camii Ve Külliyesi, Sinanbey Medresesi, Manisa Hatuniye Camii, Manisa İbrahim Çelebi Camii, Dilşikar Hatun Camii Ve Hamamı, Hüsrev Ağa Camii Ve Hamamı gibi Selçuk ve Osmanlı döneminin önemli eserleri olacak. Ayrıca Manisa’da Sancakbeyliği yapmış olan Yıldırım Bayezid’in oğlu Şehzade Süleyman Çelebi, II. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmet, Fatih Sultan Mehme’din oğlu Şehzade Mustafa, I.Bayezid’in oğlu Şehzade Abdullah, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Alemşah, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Mahmut, Yavuz Sultan Selim’in oğlu Şehzade Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Selim, I. Selim’in oğlu Şehzade Murad, III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmet’in figürleri olacak. Bu çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak ve inşallah en kısa zaman da bu replikaların montajlarını da hızlı bir şekilde yapmaya başlayacağız” dedi.

 

İHA

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Şehzadeler BelediyesiMalatya Battalgazi UlucamiiMalatyaMalatya Haberleri
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