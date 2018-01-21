Milletvekilleri Başkan Uslu’yla bir araya geldi

TBMM Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat beraberinde AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’yu ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyarette ATSO Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Aslan, Mehmet Atlı, Mehmet Gaffar Kingir, ATSO Meclis Üyesi Veysel Kuştepe hazır bulunurken ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, milletvekillerine ülke ve Adıyaman ekonomisiyle ilgili sorunları aktardı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın kentin can damarı olduğuna dikkat çeken TBMM Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, “İl Başkanımızın yaptığı program dahilinde meclisin kapanmasını fırsat bilerek Adıyaman’da bütün yerel aktörlerimizi gezmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da aslında Adıyaman’ın can damarı olan ticaret erbabının bağlı bulunduğu sanayicilerimizin yer aldığı Odamızı da ziyaret ederek Adıyaman’ın ticaretiyle ilgili, sanayisiyle ilgili yapılması gerekenleri istişare etmek üzere vekillerimizle birlikte ziyarette bulunduk” dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının halka açık bir yer olduğunu dile getiren TBMM Başkan Vekili Aydın, “Buradan Adıyaman’ın yatırımlarını, geldiği noktayı, eksikliklerimizi bundan sonra atılacak adımları istişareyle ilgili kamu kuruluşlarını ilgili sivil toplum kuruluşlarını da gezerek çözmeye çalışıyoruz. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mustafa Uslu ya ve ekibine Adıyaman sanayisinin belli bir noktaya gelmesini sağlayan tüm yatırımcılarımıza, iş çevresine ve ticaret erbabına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise sulama ve teşvik konularına değindi.

Başkan Uslu, “Ülkemizin zor dönemden geçtiği bir süreçte zaman zaman ekonomiyi temsil eden bizim gibi kuruluşlarla istişareedilmesinidoğru buluyor, bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem ekonomik istikrar hem de siyasi istikrar birbirinin olmazsa olmazlarıdır. Bu çerçevede fırsat buldukça gerek bizim Odamızı gerekse diğer sivil toplum örgütleriyle birebir istişare ederek ilimizin eksikliklerini masaya koyup tartışarak ve bunu merkezi hükümette çözme yoluna gittiğini biliyoruz. Adıyaman’ımız her şeye layıktır. Burada hem belediye başkanı hem de dört tane vekilimiz uyumlu bir yönetimle birlikte Adıyaman’ımızda hakikaten son dönemlerde daha önceden olmayan bir şeyi yaşıyoruz. Başta vekillerimiz olmak üzere zaman zaman bu ilin eksikliklerini konuşmayı rutin hale getirdik.

Birlikte olmak zorundayız herkes fikrini ortaya koymak zorunda. Bizim yapacağımız tek şey sivil toplum örgütleri olarak kentin eksikliklerini ortaya koyarız merkezi hükümette de bir yere getirmek için sizlere destek oluruz. Ülkemizin de sıkıntılı bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Gerçekten ekonomiye daha çok eğilmemiz gerekiyor. İki ülkeyle fiilen savaştayız. Bütün bunlara rağmen ülkenin ekonomisi dimdik ayakta. Belki istediğimiz düzeyde değil ama global ekonomiyle değerlendirdiğimiz zaman iyi bir yerdeyiz” cümlelerini kullandı.

Teşvik konusu hakkında da konuşan Başkan Uslu, “Son zamanlarda konuşulan ekonomiyle ilgili sıkıntılar var. Bunları bizden iyi biliyorsunuz ancak biz yine de hafızalarda tazelemek istiyoruz. Yeni konuşulan teşvik yasasıyla ilgili belirsizlik var. Son zamanlarda bu konuyla çok muhatap kalıyoruz. Cazibe Merkezleri Destek Programı ne oldu yerine yeni bir teşvik konuşuluyor bu teşvik ne aşamada, ülke olarak üretime ihtiyacımız var.

İkinci konu ise sulamayla ilgili. Adıyaman’ın olmazsa olmazı sulama. Bizim için asli olan şey bir an önce topraklarımızı suyla buluşturmamız. Bunun için yapımı devam eden barajların hayata geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Mermer İhtisas OSB’de kurulum çalışmalarının tamamlandığını belirten ATSO Başkanı Uslu, Adıyaman’a hayvancılık alanında Besi OSB’nin kazandırılması için çalıştıklarını söyleyerek “Adıyaman’da hayvancılık alanında İhtisas OSB’nin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Ankara’dan bir heyet geldi bir toplantı yapıldı. Adıyaman artık büyüyen bir kent. Şehrin içinde besiciliğe son verilmesi lazım. Türkiye’de 26 tane OSB kurulmuş inşallah 27. bizde kurulacak. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Bu işin belli bir yerde yapılması çok iyi olacak. Biz bunun için çalışmalara başladık. Ziyaretleri nedeniyle meclis başkan vekilimiz başta olmak üzere diğer vekillerimize il başkanımıza, ilçe başkanımıza, il ve ilçe yönetimine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.