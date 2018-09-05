Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehirlilele buluştu

MHP'li milletvekili Fendoğlu’nun beraberindekilerle birlikte Doğanşehirlilerle buluştu. İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşan Fendoğlu, hasbihal etti. Talepleri dinleyen Fendoğu'na vatandaşlar kendilerini unutmayıp ilçelerine geldikleri için teşekkür etti. MHP'li milletvekili Fendoğlu da Doğanşehirlilerin sorunlarını dinledi, ellerinden gelen tüm desteği vereceğini sözlerine ekledi. Hoş sohbetlerin oluştuğu hasbihalde milletvekili Fendoğlu, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ayrıca Doğanşehir'in geçim kaynaklarından olan tütün sorununu dinleyen MHP'li Fendoğlu, yapılacak ne varsa girişimlerde bulunacağını belirterek, tütün üreticilerine kayıtsız olmaları gerektiğini söyledi. busabahmalatya.com