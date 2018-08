Milletimizin sesi olduk

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“17 yıl önce bugün kurulan, Türk siyasi tarihinde kendine muazzam bir yer edinen AK Parti hareketi olarak; bugün de ilk günkü heyecan, azim, inanç ve şevkle hizmetler üretmekteyiz. 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan Partimiz, her dönemde gücünü milletten alarak, milletin takdirini kazanarak bugünkü konumuna ulaşmıştır.Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı bir dönemde tarih sahnesine çıkan Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kutlu yürüyüşünü sürdürmektedir.Partimiz, her türlü güçlüğe rağmen, milletimizle birlikte var olmaya devam edecektir. Ülkemizin zengin kaynaklarına, genç ve dinamik nüfusuna, tarihi ve kültürel mirasına, köklü devlet geleneğine, Türk milletini dini ve milli değerlerde buluşturan dayanışma ruhuna güvenerek bu yola çıktık, bunda da ne kadar haklı olduğumuzu hamdolsun bugün daha net olarak görüyoruz. Bu coğrafyada binlerce yıl birlikte yaşayan, ortak kaderi paylaşan tüm kardeşlerimizin partisi olduk. Milli iradeye saygı duyan, gücünü milletten alan bir parti olarak her daim milletimizin Allah’tan aşağı umudu olduk. Türkiye ne zaman güçlense, söz sahibi olsa, batılı emperyalist güçler bundan rahatsız oluyor.” busabahmalatya.com