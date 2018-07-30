“Milletimiz yeni bir tarih yazdı”

15 Temmuz Milli İrade Ocakları, Kadın Kolları, şehit aileleri için bir kahvaltı programı düzenledi. Ocak binasında düzenlenen programda 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Alparslan, Türkiye Şehit ve Gazileri Vakfı Malatya Şube Başkan Yardımcısı M. Arif Sarıoğlu, üyeleri ve şehit aileleri yer aldı.

Kahvaltıdan sonra 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ’ın kısa bir teşekkür konuşmasının ardından söz alan Kadın Kolları Başkanı Ayşe Alparslan ise, bugün burada kıymetli şehit aileleri ve gazileri ile değerli basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelerek istişare kahvaltısında bulunmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

İHANET GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

15 Temmuz’da milletin tarih yazdığını hatırlatan Başkan Alpaslan, “Bizler ülkemizin Birliği beraberliği ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün devamı için sivil toplum kuruluşları ile beraber çalışmak gençlerimize milli birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak ve vatansever bir fikir harekatı oluşturmak için çalışıyoruz. Türk Milleti demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, huzur ve refahını göz diken hain çetelerin 15 Temmuz gecesi yapmaya çalıştığı kalkışmayı halkın iradesi ve mücadelesiyle bertaraf ederek tarih yazdı. Bu hareket bu milletin bir zaferi oldu. Bu hainler bu kalkışmayla, ülkemizi mayasından, kadim değerlerinden koparmak için yakın tarihin en alçakça ihanet girişimini gerçekleştirdiler. Tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imam ve yüreğiyle dikilen kahraman milletimiz bunların oyunlarını bozdu ve yeni bir tarih yazdı” şeklinde konuştu.