MHP’den şeker fabrikası işçilerine destek

Ziyarette konuşan MHP Malatya İl Başkanı Avşar, konunun MHP’nin de yakından takip ettiği bir sorun olduğunu dile getirerek, “Şeker Fabrikalarında taşeron işçilerinin kadro dışı kaldığını biliyoruz. Malatya’da 86, Türkiye genelinde ise 2bin 600 taşeron işçinin hizmet ettiğini biliyoruz. Bu konu ile ilgili biliyorsunuz ki, MHP Genel Başkanlığımız üzerinde titizlikle durmaktadır. Bugün bizleri ziyaret ettiniz ve bizler sizlerin sorunlarınızı, kendi sorunlarımız olarak alıp dosya halinde Genel Başkanlığımıza ve MHP Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğluna ileteceğiz. Meclis’de mutlaka gündeme getireceğiz” dedi.

MHP’nin vatandaşın sorunlarını acil olarak çözmek için uğraştığını belirten Avşar, “Bundan şüpheniz olmasın. En kısa zamanda Meclis’e MHP kadroları getireceğinden emin olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Şeker Fabrikalarının piyasanın yaklaşık yüzde 70’ine hakim. Olduğunu belirten Avşar, “Bunlar Cumhuriyetin ilk kurduğu fabrikalar, 1920’lerde faaliyetlerine başladı.25 tane kamu, sekiz tanesi de özel olmak üzere 33 fabrikada şeker üretimi yapılıyor. Türkiye’de nişasta bazlı şekeri tamamını yabancı sermaye üretiyor diyebiliriz. Nişasta bazlı şekerin yüzde 90’ını Amerikan menşeİli Cargill firması üretiyor. Geriye kalanını İngiliz Amylum ve birkaç yerli firma üretiyor. Yerli fabrikalar kapanırsa Türkiye’de şeker üretimi yabancı şirketlerin eline geçmiş olacak. Şekerpancarından yapılan şeker yok olunca Nişasta bazlı şeker üretimi piyasaya hakim olacak” şeklinde konuştu.

Türk Şeker Fabrikaları’nın üretim kapasitelerinin en az üçte biri kullanılmamasına, bazı fabrikalarda üretim bütünüyle durdurulmamasına rağmen her yıl ülke ekonomisine 550 milyon dolar katma değer sağladığını da dile getiren Avşar, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle 3 milyar dolar civarından bir gelir elde edileceği bekleniyor. Bir örnek vererek durumu açıklamak gerekirse, Türkiye’deki diyabet hastası sayısı 7 milyon ve 7 milyon diyabet hastası tedavisi için yaklaşık 12 milyar lira harcanıyor. Tedavi bir sosyal haktır elbette tartışılamaz ama devletin asli görevlerinden biri de koruyucu, önleyici tıp hizmetlerini oluşturmaktır ve bu tartışılmalıdır. NBŞ kullanımının artışıyla önümüzdeki yıllarda obezite ve diyabet sorunu yaşayan hasta sayısı çığ gibi artacaktır. Şeker fabrikalarını özelleştirip 3 milyar us delir elde etmek, sadece şeker hastalarının 1 yıllık tedavi giderlerini karşılamak olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Malatya şeker fabrikasının özelleştirme kapsamında olmadığını da dile getiren Avşar, “Yaklaşık 50 bin kişi bu fabrika sayesinde ekmek yiyor ve yıllık 300 bin ton şekerpancarı işleyerek 200 milyon TL Türk ekonomisine katma değer katan Malatya şeker fabrikamızın kapatılmaması gerekmektedir” sözcüklerini kullandı.

Karayolları işçilerinne de ziyaret

Öte yandan Karayollarında çalışan taşeron işçileri de kadro sorunu nedeniyle MHP Malatya İl Başkanı Avşar’ ziyaret etti.

İşçiler, Karayolları çalışan taşeron işçiler olarak kadroya alınmaları için destek istedi. MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise, “Karayolları taşeron işçilerin kadroya alınması hususunda MHP Teşkilatları olarak gerekeni yapacağız. KİT(Kamu İktisadi Teşebbüsü)olarak dahil edildiğini biliyoruz. Türkiye çapında karayollarında çalışan taşeron işçi sayısı 15 bin kişi olarak görülmektedir. Malatya’da bu sayı 28 kişi olarak görülmekte. Bu arkadaşlarımız için herkes bilmeli ki, bizler elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Avşar, “Bilinmeli ki, MHP Genel Başkanımız Bilge lider Dr. Devlet Bahçeli bey ve MHP kadroları her zaman mağdurun yanındadır. Sorununuz sorunumuz olarak ele alacağız. Mağduriyetinizin giderilmesi hususunda genel başkanlığımıza ve konu ile ilgilenen milletvekillerimize mutlaka ulaştıracağız ve Mecliste gündem konusu haline getireceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com