MHP’den kan bağışı kampanyası

Kızılay Malatya Şubesi ve MHP tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek vermek için bağışta bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, tüm Malatya halkını ve MHP’li üyeleri kan bağışında bulunmaya davet etti. 3 gün sürecek olan kampanyaya duyarlı tüm vatandaşların da katılmasını isteyen Fendoğlu, “Bu kampanyaya destek olmak amacıyla ben de buradayım. Tüm hemşehrilerimi, tüm dostlarımız Kızılay’a kan bağışı için davet ediyorum. İlçe binamızda Kızılay ekibi 3 gün boyunca burada bulunacaklar. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise “Milletvekilimiz, Türk Kızılay’ının yanında yer almış kişiliğiyle, bize örnek olan Malatyalılardan bir tanesidir. Bunun dışında MHP Battalgazi İlçe Başkanına da Kızılay’a yapmış olduğu bu destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 3 gün sürecek olan kan bağışı etkinliğine partiye gönül vermiş kardeşlerimizi burada görmek istiyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com