MHP'li Fendoğlu'ndan, Malazgirt mesajı

MHP Milletvekili Fendoğlu mesajında, Anadolu'nun ebedi vatan olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasının 'Zafer Haftası' olarak kutlandığını hatırlattı. Her iki zaferin Anadolu toprakları için son derece önemli tarihler olduğunu vurgulayan Fendoğlu, mesajında, "iki zaferden birincisi 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan komutanında kazanılan Malazgirt Meydan Muharebesi, ikincisi ise Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasında Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlandığı Büyük Taarruz" ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, ayrıca Zafer Haftası dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andığını belirtti. busabahmalatya.com