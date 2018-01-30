MHP'DEN DESTEK İSTEDİLER

Taşeron işçiler ile ilgili son yapılan düzenlemede kendilerinin kapsam dışı bırakıldığını ileri süren işçiler, kendilerinin de kadro istediğini belirterek, Başkan Avşar’dan yardım istedi. Konu hakkında gerekli girişimleri yapacaklarını dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, Anayasa Komisyon Üyesi ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ı arayarak konu hakkında bilgi verdi.



Avşar, “Kardeşlerimizin sesi olacağız. Taşeron işçilerin sorunlarını halletme yolunda büyük gayretler sarf ediyoruz. Bu konuda da gayret sarf edeceğiz. Kadro dışı bırakılan işçilerin, kadroya alınması gereklidir” diye konuştu.

