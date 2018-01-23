MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kamer Genç ikinci ölüm yıldönümünde Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde Ramazan Köyü’ndeki mezarı başında anıldı. Anmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaoğlu da katıldı.

Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü’ndeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek tarafından Kamer Genç'in biyografisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anma mesajını okumasıyla başladı.

AĞBABA; “ÖLÜRKEN BİLE YERLİ VE MİLLİ OLMA DERSİ VERDİ”

Anmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kamer Genç'in tüm yaşantısı boyunca yerli ve milli olduğunu, bu doğrultuda siyaset yaptığını belirterek, “Bugünkü birçok tartışmaya baktığımızda Kamer Genç memleketine nasıl sahip çıkılır diye bütün Türkiye’ye hala ders veriyor. Bir seyahatimiz sırasında Ovacık’a giderken, Munzur kıvrıla kıvrıla akıyordu, dedi ki Allah’a dua ediyorum, ölürsem ruhumun bu Munzur’un etrafında gezmesini sağla diye. Toprağına çok bağlıydı. Bu kadar memleketini seven ve bağlı olan bir Milletvekili herhalde gelmemiştir. Her ortamda Tunceli’ye yapılan haksızlığı dile getiriyordu. Tartışmaların yoğun yaşandığı bir dönemde, herkese aslında ölürken de bir ders verdi. Milliliğin ne olduğunu, yerliliğin ne olduğunu bütün Türkiye’ye gösterdi. Millilik öyle anket sonuçlarına bakarak olmuyor. Sevgili eşine bir vasiyette bulundu. ‘Beni doğduğum köyün topraklarına, Tunceli’nin Nazimiye ilçesinin Ramazan Köyü’ne defnedin, defnederken de Türk bayrağını üzerime serin’ dedi. Öyle defnedildi. Kamer Genç ölürken de ders verdi. Bütün Türkiye'ye yerliliğin ve milliliğin ne olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve berberindekiler Genç'in mezarına karanfil bıraktı. Mezar başındaki anmanın ardından Nazımiye ilçesindeki Kureyş Baba Cemevi’nde Kamer Genç’in anısına hayır yemeği verildi. (Bülten)