“Mevsimlik Kırtasiyeci” tepkisi

Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kırtasiye Grubu Meclis Üyesi Mesut Özdemir’i ziyaret ederek sektör hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Cavlak, “Ürünlerimizle birlikte markalarımız da milli olmalı. Ne yazık ki kırtasiye sektöründe az sayıda olan yerli ürünlerimizin bir kısmının markaları yabancı isimlerden oluşuyor. Tüketicilerimizin yerli ürün seçimini kolaylaştırabilmek için markalarımızın da Türkçe olması gerekir. Bu konuda üreticilerimizin artık daha hassas davranması gerekir. Marka bilinci konusunda esnaflarımız sattıkları ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip. Esnaflarımızın tüketicilerimizi yerli ürüne teşvik etmesi, indirim kampanyalarını özellikle yerli üründen yana kullanması konusunda çağrıda bulunuyorum. Zaten dövizdeki artış sebebiyle ithal ürünler ederinden daha fazla bir fiyata satılmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla şu anda ederi kadar olanlar yerli ürünlerimizdir” dedi.

Tüketiciye de çağrıda bulunan Başkan Cavlak, “Esnaflarımızı, tüketicilerimizi yerli ürüne teşvik etmesi çağrısında bulunuyoruz ama aynı çağrıyı da tüketicilerimize yapmamız gerekiyor. Tüketicilerimizde esnaflarımızdan yerli ürün talebinde bulunmalı. Yerli ürün alarak hem ülkemize karşı yürütülen ekonomik saldırılara bir cevap vermiş olacağız hem de ederinden fazla olan ithal ürünleri almayarak kendi bütçemize katkıda bulunmuş olacağız” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com