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MEVLİDİ ŞERİF OKUTULDU

Manisa’da Malatyalılar Birlik ve Beraberlik Derneği, gerçekleştirdiği dayanışma gecesinde elde ettiği bütün geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

MEVLİDİ ŞERİF OKUTULDU

Manisa’da Malatyalılar Birlik ve Beraberlik Derneği, gerçekleştirdiği dayanışma gecesinde elde ettiği bütün geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Mart 2018 Pazartesi 17:56
MEVLİDİ ŞERİF OKUTULDU

Manisa Malatyalılar Birlik ve Beraberlik Derneği tarafından Teras 2’de düzenlenen dayanışma gecesine sivil toplum kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi. Gecede Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleriyle büyük bir mücadele veren Mehmetçik için dua edilip, hayatını kaybeden şehitler için mevlidi şerif okutuldu.


Her yıl geleneksel birlik ve beraberlik gecesi düzenlediklerini ifade eden Malatyalılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hacı Ali Özsoy, “Bu gecemizi bu yılda gerçekleştirdik. Bu yıl gecemizi anlamlı bir amaç için düzenledik. Geceden elde ettiğimiz bütün geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya karar verdik. Bu konuda hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız destek oldular. Bizler bugün bu geceyi yapıyorsak onların sayesindedir. Mehmetçiklerimizin Afrin’den zaferle döneceğine yürekten inanıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 05.03.2018 18:06
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