Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116846
ALTIN
161.615
DOLAR
3.7594
STERLİN
5.2773
EURO
4.6779

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 10:58
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ve akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıgüneyli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte kuzey kesimlerde 2 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın,genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

İHA

Anahtar Kelimeler:
MarmaraMeteoroloji Genel Müdürlüğü’Göller Bölgesiİç AnadoluDoğu Ve Güneydoğu AnadoluHAVA DURUMUYurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 bin TL maaş alacaklar!
25 bin TL maaş alacaklar!
17 Tabip Odası'ndan "Hekimler Milletinin ve Ordusunun Yanında" Bildirisi 
17 Tabip Odası'ndan "Hekimler Milletinin ve Ordusunun Yanında" Bildirisi 
 Çalık'tan Başkan Atilla'ya ziyaret 
 Çalık'tan Başkan Atilla'ya ziyaret 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim