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Mesaide dünya birincisiyiz

Türkiye’deki çalışanlar haftada ortalama 47 saat mesai yapıyor. Türkiye bu mesai saatleriyle dünya şampiyonu oldu.

Mesaide dünya birincisiyiz

Türkiye’deki çalışanlar haftada ortalama 47 saat mesai yapıyor. Türkiye bu mesai saatleriyle dünya şampiyonu oldu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:42
Mesaide dünya birincisiyiz

Türkiye’de her beş çalışandan birinin haftalık 60 saatten fazla mesai ile ağır çalışma şartları içinde olduğu tespit edildi. Haftada 60 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 20,9’u buldu.

Türkiye’deki çalışanlar haftada ortalama 47,9 saat mesai yaparken, Türkiye çalışma saatleriyle dünyada birinci sırada yer aldı.

MESAİ ÇOK, PARA AZ

Öte yandan haftada 47,9 saatten fazla çalışan Türkiye’ye karşın, Hollanda haftada 29,1 saat çalışarak listenin son sırasında yer aldı. Hollanda’yı 32,1 saatle Danimarka, 34 saat ile de Norveç ve İsviçre izledi. Böylelikle haftada 40 saati bulmayan Avrupa’daki çalışma saatleriyle Türkiye’nin çalışma saatleri kıyaslandığında bir hayli fark olduğu gözlendi. Buna karşın, çalışma saatleri çok daha az olan Avrupalıların, Türklerden daha iyi ücret aldığı görüldü. Bu istatistiğe bir tek Polonya’nın uymadığı saptanırken, haftada 39,9 çalışan ülkenin diğer yerlere oranla çok düşük kazanç elde ettiği belirlendi. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMesaiTÜRKİYE
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