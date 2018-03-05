Mersin’de 26 bin 484 kadın şiddete maruz kaldı

Mersin merkez ve ilçelerinde 2012 yılından bu yana 26 bin 484 kadının şiddete maruz kaldığı ve aile mahkemelerinin bu olaylar nedeniyle tedbir kararı aldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete ve madde bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı arttırmak ve bilinç oluşturmak amacıyla yürütülen seminerler dizisi devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadına yönelik şiddete karşı seminer organize edilirken, Spor Kulübü tarafından da kulüp bünyesinde faaliyet gösteren sporculara yönelik uyuşturucu madde kullanımına karşı panel gerçekleştirildi. Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Çiğdem Göllü’nün konuşmacı olduğu ilk seminere, ağırlıklı olarak belediyenin kadın çalışanları dinleyici olarak katıldı.

Göllü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde (ŞÖNİM) en önemli kriterin gizlilik olduğunun altını çizdiği sunumunda, merkez olarak 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini söyledi. Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Silifke, Erdemli, Anamur ve Mut ilçelerinde bulunan sosyal hizmet merkezlerinden de sorumlu olduğunu kaydeden Göllü, “Engelli maaşı, evde bakım maaşı, yaşlıların huzurevine yerleştirilmesi, evlat edinme, koruyucu aile ve kadına yönelik şiddet gibi problemlerde bu merkezlerimize başvurabilirsiniz” dedi.

"Mersin’de şiddet mağduru 26 bin 484 kadın için tedbir kararı alındı"

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin barınma, hukuki destek, istihdam, sağlık hizmeti ve psikososyal destek çalışmalarını da anlatan Göllü, 6284 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 20 Mart 2012’den bu yana, Tarsus’tan Anamur’a kadar Mersin’in 13 ilçesinde 26 bin 484 kadının şiddete maruz kaldığını ve aile mahkemelerinin tedbir kararı aldığına dikkat çekti. Göllü, “Şiddet, maalesef hep en yakınımızdaki insandan, eşimizden, babamız veya kardeşimizden geliyor. Şiddete en çok maruz kalanlar da kadınlardır. Şiddet, sadece fiziksel değildir. Şiddet ekonomiktir, psikolojiktir, cinseldir, şiddet sözeldir. Sadece darp şiddet değildir” diye konuştu.

"Alo 183 ve BİMER’e başvurulabilir"

Kadına yönelik şiddet konusunda toplumun her kesiminin duyarlılık ve bilinçlenmeye ihtiyacı olduğunun çizen Göllü, şiddet mağduru kadınlara sağlık hizmetinin yanı sıra hukuki hizmet verdiklerini de belirtti. Göllü, “Sizlerin de vatandaş olarak şiddeti ihbar etme yükümlülüğünüz var. Ayrıca ’Alo183’ ihbar hattı var ve bu hat 7 gün 24 saat açık. Bir yakınınız, bir komşunuz şiddete maruz kaldığında bu numarayı arayabilirsiniz. Yine aynı şekilde BİMER’e de başvuru yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Sporculara, uyuşturucuya karşı bilinçlendirme semineri

Akdeniz Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Akdeniz Belediye Spor Kulübü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen diğer bir etkinlikte ise sporcu çocuklar ve gençlere yönelik uyuşturucu maddelerin zararları ve kullanımının oluşturduğu tehlikeler anlatıldı.

Akdeniz İlçe Gençlik Spor Temsilcisi Osman Yalçın, madde bağımlılığı, bağımlılığın olumsuz etkileri, madde kullanım belirtileri, bağımlılığın nasıl başladığı, kullanıcıların sığındığı gerekçeler, madde kullanımının tedavisi konularında sunum yaptı.

Uyuşturucu madde kullanımının nasıl başlayıp ilerlediğini anlatan Yalçın, bu sürecin, ’Bir kereden bir şey olmaz, ’Bir daha kullanmam’, ’Ben bağımlı olmam’, ’İstersem bırakırım’ şeklinde kısır döngü içinde sürdüğünü vurguladı.

Özellikle arkadaş ortamında görülebilen madde kullanımı tekliflerine karşı ’hayır’ diyebilmenin önemine de dikkat çeken Yalçın, “Lütfen ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenin ve bu konuda kararlı durun. Bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili size bir teklif geldiğinde, verebileceğiniz en kısa ve en net yanıt ‘hayır’ olmalıdır” dedi.