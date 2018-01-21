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Memur-Sen üyelerine ‘Motif Kart’ müjdesi verdi

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, haftalık olağan işyeri temsilcileri toplantısında Motif Kart uygulaması hakkında üyelere ve işyeri temsilcilerine bilgi verdi.Memur- Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, yeni uygulamaya...

Memur-Sen üyelerine ‘Motif Kart’ müjdesi verdi

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, haftalık olağan işyeri temsilcileri toplantısında Motif Kart uygulaması hakkında üyelere ve işyeri temsilcilerine bilgi verdi.Memur- Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, yeni uygulamaya...

21 Ocak 2018 Pazar 14:25
Memur-Sen üyelerine ‘Motif Kart’ müjdesi verdi

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, haftalık olağan işyeri temsilcileri toplantısında Motif Kart uygulaması hakkında üyelere ve işyeri temsilcilerine bilgi verdi.

Memur- Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, yeni uygulamaya giren motif kart hizmeti ile ilgili bilgi vererek, "1 milyon üyeye ulaşan Memur-Sen, üyelerinin sosyal ve mali haklarını geliştirmenin yanında farklı imkanlar sağlamak amacıyla adımlar atıyor. Bu kapsamda faaliyetleri arasında bankacılık da bulunan PTT ile iş birliğine giden Memur-Sen Konfederasyonu, memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan toplamalarına imkan verecek ‘Motif Kart’ı hayata geçirdi. Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yerini kapsayan kart, şubat itibarıyla kullanılmaya başlanacak" dedi

Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, 4 yıl önce hedefleri arasında Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın adına bir vakıf kurulması ile memurlara avantaj sağlayan ‘Motif Kart’ projesini başlatılması bulunduğunu söyledi.

Mehmet Akif İnan Vakfı’nın açılışını geçen hafta yaptıklarını anımsatan Başkan Deniz, ‘Motif Kart’ın hayata geçirilmesi için de PTT ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Motif Kartın PTT’nin sağladığı bütün avantajların yanında üye iş yerinin sunduğu imkanları da kapsadığını bildiren Başkan Deniz, “Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yeri şu an ‘Motif Kart’ın bünyesinde. Kartın kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede iş yeri sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Kart, temel olarak kullanıcılarına yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan verecek. Memur-Sen’in 1 milyon üyesi ve aileleri düşünüldüğünde ‘Motif Kart’, gerek kullanıcı potansiyeli gerekse de kapsadığı iş yeri sayısı bakımından dünyanın en değerli avantaj sağlayan kartlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.
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