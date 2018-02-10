Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı

Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kuruluna katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sendikacılığın kitapta yeri var mı” tartışmalarının yaşandığı zeminden bugüne ulaştıklarını, ulaştıkları zemin itibariyle de, sendikacılığın kitabını yazdıklarını kaydetti.

Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’a Yalçın’ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen de katıldı. Katılımın yoğun olduğu genel kurulun açılışı, İstiklal Marşı ve dualarla yapıldı. Daha sonra ise protokol konuşmalarına geçildi.

“Memur-Sen, rüşdünü ispat etmiş bir oluşumdur”

“Memur-Sen’in milletin karşısında olduğu bir hikaye hiç olmadı” diyen Yalçın, “Ülkemize her zaman katkıda bulunduk. Ülkemizin dar zeminlerden çıkmasında rol oynadık. Memur-Sen ailesi bu anlamda, şimdiye kadarki hikayesiyle 27 yılı geride bıraktı ve destan yazdı. Memur-Sen, sendikacılığın kitapta yeri var mı tartışmalarının yaşandığı zeminden çıkıp, sendikacılığın kitabını yazan bir başarıya ulaşmıştır. Memur-Sen, rüştünü ispat etmiş bir oluşumdur ve yeni bir dünya mümkündür anlayışını en iyi şekilde kanıtlamış bir teşkilattır” diye konuştu.

Dünya sisteminin adaletsiz bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Yalçın, “8 kişinin elinde bulundurduğu servet, dünya nüfusunun yarısının elinde bulundurduğu servetten fazla. Bu adaletsiz dünyayı, adaletli bir şekilde tanzim edecek en organize güçler, sendikalardır, sivil toplumdur. Çünkü biz aynı zamanda adalet arayışı yapan teşkilatlarız. Geliri eşit bir şekilde paylaşmak, refahı tabana doğru yaymak için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sendikacılığı değerlerimize göre yapıyoruz”

Yalçın şöyle devam etti:

“Enerji Bir-Sen teşkilatı, kimsenin şans vermediği, ihtimal tanımadığı bir oluşumdu. İşte böyle bir zeminden çıkıp, 17 bin sayısını geçip, 18 bine merdiven dayayan ve Türkiye’nin en büyük enerji sendikası oldunuz, sizi yürekten kutluyorum.

Memur-Sen ailesi, sendikacılığı diğerlerine göre yapmaz, değerlerine göre sendikacılık yapar. Memur-Sen kuruluş aşamasında, yine bir sendika değil, yeni bir sendika anlayışıyla bu oluşumun temellerini atmıştır.”

“Büyüme devam edeceğiz”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul 1995’te başlanılan yolculukta emeği geçen tüm sendikacılara ve yöneticilere selam göndererek konuşmasına başladı. Son dönemlerde terör örgütünün öncelikli hedefi haline geldiklerini belirten Hacı Bayram Tonbul, “Zeytindalı Harekatı devam ederken, Suriye’nin İdlib kentinde, Fırat Kalkanı harekatı sırasında terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, askeri konvoylarla birlikte TSİ’ye ait iş makineleri sevk ediliyor. Devlet Su İşleri iş makineleri, yol, köprü, mevzi, siper şeklinde teknik önemde hizmeti askerimize sunduğu için, terör örgütlerinin öncelikli hedefi haline geldi. 31 Ocak akşamı, yine askeri bir konvoyla hareket eden, Devlet Su İşleri’ne ait dozer taşıyan tır, teröristlerin bombalı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Devlet Su İşleri personeli olan, dozer operatörü olan, Yasin Tanboğa kardeşimiz şehadete kavuşurken, yine Devlet Su İşleri personeli olan tır şoförü Mahmut Pakyürek de hemen Gülhane’ye kaldırıldı. Vücudunda büyük yanıklar olan kardeşimiz, 6 günlük yaşam mücadelesi sonunda şehit oldu. Vatan ve milletimiz için hizmet yolunda canlarını feda eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özelde, enerji sanayi ve maden çalışanlarının, genelde ise tüm kamu görevlilerinin ve milletin güçlü, özgün ve farklı sesi olma gayretinde olduklarını vurgulayan Tonbul, “Akılla, ahlakla ve aşkla sendikacılık yaptık, örgütlendik ve büyüdük. Büyüme de devam edeceğiz. Bizim sendikacılığımızda, ne makam sevdasının, ne de mevki kavgasının yeri yoktur. Bizim sendikacılığımızda emeği ve ekmeği değerli kılmak için rekabet vardır. Bizim küçük hesaplar peşinde tüketeceğimiz enerjimiz de vaktimiz de yoktur. Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda tüm çalışanlara, tüm milletimize ve tüm mazlumlara el uzatan bir Enerji Bir-Sen’imiz var. Biz Akif İnan’ın hayalini kurduğu, işgalden kurtulmuş Mescid-i Aksa’yız. Biz yeni Türkiye’nin enerjisiyiz” diye konuştu.