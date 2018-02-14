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Mehmetçik Vakfı’na 10 TL’lik yardım mesajı attılar

Bolu’da, bir araya gelen yaklaşık yüz kişilik grup, Zeytin Dalı Harekatı’na destek açıklamasının ardından Mehmetçik Vakfı’na kısa mesaj yoluyla 10 liralık yardımda bulundular.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatına destek...

Mehmetçik Vakfı’na 10 TL’lik yardım mesajı attılar

Bolu’da, bir araya gelen yaklaşık yüz kişilik grup, Zeytin Dalı Harekatı’na destek açıklamasının ardından Mehmetçik Vakfı’na kısa mesaj yoluyla 10 liralık yardımda bulundular.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatına destek...

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:51
Mehmetçik Vakfı’na 10 TL’lik yardım mesajı attılar

Bolu’da, bir araya gelen yaklaşık yüz kişilik grup, Zeytin Dalı Harekatı’na destek açıklamasının ardından Mehmetçik Vakfı’na kısa mesaj yoluyla 10 liralık yardımda bulundular.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için sendika üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık yüz kişilik grup Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi.

Harekata katılan askerler için yapılan duanın ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik eleştiride bulunanlar ve karşı çıkanlara yönelik, “Zeytin Dalı Harekatı’nın gereklerini ve amacını anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye’nin terörle mücadele konseptini terör örgütlerine yönelik bitirici darbe hamlesini savaş olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye’ye yönelik örtülü savaş ilanını sivil hassasiyeti ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Afrin’de yaşanılanlardan ortaya çıkan 2 fotoğraf var. Birincisi küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan Türkiye’dir. İkincisi ise, terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye’nin önüne taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleridir” dedi.

“Barış kavramını silaha dönüştürmek istiyorlar”

Koçak, bazı kesimlerin Türkiye’nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmaya çalıştıklarını belirterek, “İçeride kimlerin sözde savaş karşıtı söylemlerle, arkalarda cepheleşmeye giriştiğini, daha da ötesi her zaman yaptıkları gibi emperyalizm ve sömürüsünü gizlemeyi niyetlediğini de çok iyi biliyoruz. Sözde barış yanlısı gerçek emperyal geminin tayfası olanlar, ‘Savaşa karşı barış’, ‘Savaş halk sağlığı sorunudur’, Barış hemen şimdi’ beyanlarıyla Türkiye’nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için barış gibi kutsal bir kavramı dahi silaha dönüştürme çabası içerisindedirler” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, cep telefonlarını çıkararak Mehmetçik Vakfı’na 10 liralık yardım sağlamak için mesaj çektiler.
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