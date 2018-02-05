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MEHMETÇİK KUTULAMARE’NİN KOSTÜMLERİ MALATYA’DAN GÖNDERİLİYOR

Yayınlandığı ilk günden itibaren milyonların beğenisini kazanan ‘Mehmetçik Kutulamare’ dizisinde oyuncuların giydiği kostümler Malatya’dan gönderiliyor.

MEHMETÇİK KUTULAMARE’NİN KOSTÜMLERİ MALATYA’DAN GÖNDERİLİYOR

Yayınlandığı ilk günden itibaren milyonların beğenisini kazanan ‘Mehmetçik Kutulamare’ dizisinde oyuncuların giydiği kostümler Malatya’dan gönderiliyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:45
MEHMETÇİK KUTULAMARE’NİN KOSTÜMLERİ MALATYA’DAN GÖNDERİLİYOR

Hazırlıkları iki yıldan fazla süren ve Kut'ül-Amare kuşatmasının gerçek hikayesini konu edinen dizinin kostümlerini Malatya’da kostüm işiyle uğraşan Ümit Meşe yapıyor.

TARİHİ KOSTÜMLER

‘Diriliş Ertuğrul’ dan Mehmetçik Kutulamare’ye kadar birçok önemli diziye de kostüm gönderdiğini ifade eden Meşe, uzun yıllardır Malatya’da kostüm İşiyle ilgilendiğini belirterek, “Çeşitli dizilere aralıklı olarak kostümler gönderiyoruz. İşyerimizde tarihi kostümler bulunmaktadır. Animasyon kostümlerden yöresel kostümlere kadar birçok kostüm çeşidi yapıyoruz ve bunları hem satıyoruz hem de kiralıyoruz. Birçok diziye kostüm gönderdik. Bunların başında Diriliş Ertuğrul ve Mehmetçik Kutulamare’ geliyor. Yaptığımız kostümlerin böyle tarihi ve önemli filmlerde yer alması bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda mehteran olduğunu da ifade eden Meşe, tasarladığı kostümleri Cumhurbaşkanı’na da gönderdiğini ve kendisinin beğendiğini dile getirdi.

Profesyonel olarak bu işi yapmaya çalıştığını söyleyen Meşe, Malatya’da herkesin kendisini çok iyi tanıdığını aktararak, Kars’tan Edirne’ye kadar geniş bir Pazar yelpazesine ürünlerini gönderdiğini belirtti. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kutül-AmareMalatyaKostüm
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