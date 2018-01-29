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MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİLER

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde yaşayan vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçikler için kurban kesti. 

MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİLER

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde yaşayan vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçikler için kurban kesti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 17:56
MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİLER

Güzelköy Mahalle Muhtarı Celal Bayar ve Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mahmut Sülü öncülüğünde ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla alınan kurbanlıklar Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşehir Müftüsü Şemsetin Karcı, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve vatandaşların katılımıyla Mehmetçikler adına kesildi. Kesilen kurbanlıkların etleri daha sonra Sürgü Jandarma Karakolunda görev yapan askerlere bağışlandı. Burada bir konuşma yapan Mahalle Muhtarı Celal Bayar, vatan için canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirterek, askerlere kolaylıklar diledi.


Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mahmut Sülü ise, “Biz, dinimiz, bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için canımızı seve seve vermeye hazırız. İnşallah ordumuz muzaffer olur” dedi.
İlçe Kaymakamı Pekpak da, her zaman askerlerin ve devletin yanında olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Harekata katılan askerlere dua eden vatandaşlar ise, gönüllerinin Türk askerleri ile birlikte olduğunu, gerek duyulması halinde seve seve cepheye gideceklerini dile getirdiler.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanşehirGüzelköy MahallesiZeytin Dalı HarekatıMehmetçik
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