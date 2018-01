MEHMETÇİK İÇİN KAN BAĞIŞI

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, Memur- Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Krem Yıldırım ve sendika üyeleri katıldı. Burada konuşan İl Başkanı Kerem Yıldırım “Kuzey Suriye’ye bir operasyon gerçekleştiriliyor. Sınırımızın güneyine. Oradaki askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz, Özgür Suriye Ordusu mücadele ediyor. Burada yaralanmalar, şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Orada kan lazım oluyor. Unutmayalım ki bu gün başkasına lazım olan kan yarın bize lazım olabilir. Onun için her an tetikte olup kan verme konusunda insanımızın duyarlı olmasını özellikle istiyorum. Biz Memur-Sen olarak konuda her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığımızı üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Memur -Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici ise, “Ortadoğu'da, gönül coğrafyamızın yanı başında, medeniyetimizin kalbinde yanan fitne ateşini söndürmek için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmış olan kahraman askerimize destek olmak amacıyla Kan Bağışı programı düzenledik. Bütün sevdiklerini geride bırakan yiğit askerimiz ‘Bizi beklemesinler’ diyecek kadar yürekli iken bizim eli kolu bağlı beklememiz olacak şey değildi. Bekleyeceğiz elbette fakat elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa elimizden ne geliyorsa onu yapıp bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz elbette, Alınlarında binlerce yıllık medeniyetin cesaret ışıkları parlayan kahramanların Bedir'den dönüşünü bekler gibi bekleyeceğiz. Beklerken boş durmadık gözyaşına bulaşmış dualarımızın yanına kanlarımızla da destek olalım istedik. Davetimize icabet edip geldiğiniz, bu güzel programa katkı sunduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu busabahmalatya.com