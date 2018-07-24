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Medine'den Mekke'ye geçtiler

Malatya’dan kutsal topraklara giden hacı kafilesi Medine'den Mekke’ye geçti.

Medine'den Mekke'ye geçtiler

Malatya’dan kutsal topraklara giden hacı kafilesi Medine'den Mekke’ye geçti.

24 Temmuz 2018 Salı 10:34
Medine'den Mekke'ye geçtiler

Özel bir şirket koordinatörü Mustafa Karmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Malatya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Kılınç Başkanlığında Malatya’dan direk uçakla giden ilk özel şirket hacı kafilesi Medine’de 5 gün kalıp kutsal mekanları ziyaret etti.

Peygamber Efendimizin (sav) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi’de namaz kılıp bin kat fazla sevap kazanmaya çalışan hacı adayları umre için Mekke’ye gitti. Toplam 40 gün kutsal topraklarda kalacak 107 kişilik hac kafilesine şirketin Malatya temsilcisi Mustafa Karmış ve Müftü Yardımcısı Mustafa Kılınç ibadetler konusunda yardımcı oluyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MekkeMedineMalatyaHacı Kafilesi
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