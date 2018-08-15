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MECLİS TOPLANTILARI SONA ERDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantıları sona erdi.

MECLİS TOPLANTILARI SONA ERDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantıları sona erdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:48
MECLİS TOPLANTILARI SONA ERDİ

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda dün yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

Saat 14.00’te gerçekleştirilen üçüncü oturumda gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Ağırlıklı olarak imar maddelerinin görüşüldüğü Meclis Toplantısı’nda Kurban Bayramının 1. Gününde MOTAŞ’a ait şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı 12 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Meclis Toplantıları
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