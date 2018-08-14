Mayın arama köpeklerine bakım yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları söyledi:

"Daha önceden de tedavilerinin yaptırdığımız onların rutin kontrollerinin devam ettirdiğimiz diğer 4 köpeğimiz bugün Yeşilyurt Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi komutanlarımız tarafından. Biz özellikle sınır bölgemizde bizim güvenliğimiz için oradaki özellikle Silahlı Kuvvetlerimizin mayın arama- tarama ve güvenliklerinin sağlanmasında aktif rol alan bu köpeklerimizin tedavilerini üstlenmemiz bizleri gerçekten çok mutlu etti ve severek, isteyerek arkadaşlarımızda bu şekilde bir çalışma programı düzenleyerek her operasyon dönüşünde rutin kontrollerini yapıyoruz. Burada bu köpeklerimizin 6 ayrı tedavilerini ve aşılanmalarını yapıyoruz. Hem mantarla ilgili, hem parazitlerle ilgili, hem de bağışıklık sistemleriyle ilgili köpeklerimizin tedavilerini ve aşılamalarını belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Memleketimizin çok fazla sınırda hain var. Ülkemiz üzerinde amelleri olan birçok ülkeler var. Son zamanlarda bunu daha önce direkt Silahlı Kuvvetlerine yapıyorlardı ama son zamanlarda biliyorsunuz ekonomik anlamda da, ciddi anlamda ülkemizin üzerinde baskı var. Arama- tarama mayın köpeklerimize bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz." busabahmalatya.com