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Mayın arama köpeklerine bakım yapıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli katkılar sağlayan mayın arama köpeklerinin aşılama, bakım ve tedavi işlemleri Malatya'da yapıldı. Köpeklerin bakımını Yeşilyurt Belediyesi üstlendi. 'Akil', 'Fadiş', 'Bay K' ve 'Ekin' isimli köpekler bakımları gerçekleştirildikten sonra yeni görevleri için birliklerine gönderildi. 

Mayın arama köpeklerine bakım yapıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli katkılar sağlayan mayın arama köpeklerinin aşılama, bakım ve tedavi işlemleri Malatya'da yapıldı. Köpeklerin bakımını Yeşilyurt Belediyesi üstlendi. 'Akil', 'Fadiş', 'Bay K' ve 'Ekin' isimli köpekler bakımları gerçekleştirildikten sonra yeni görevleri için birliklerine gönderildi. 

14 Ağustos 2018 Salı 12:57
Mayın arama köpeklerine bakım yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları söyledi:

"Daha önceden de tedavilerinin yaptırdığımız onların rutin kontrollerinin devam ettirdiğimiz diğer 4 köpeğimiz bugün Yeşilyurt Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi komutanlarımız tarafından. Biz özellikle sınır bölgemizde bizim güvenliğimiz için oradaki özellikle Silahlı Kuvvetlerimizin mayın arama- tarama ve güvenliklerinin sağlanmasında aktif rol alan bu köpeklerimizin tedavilerini üstlenmemiz bizleri gerçekten çok mutlu etti ve severek, isteyerek arkadaşlarımızda bu şekilde bir çalışma programı düzenleyerek her operasyon dönüşünde rutin kontrollerini yapıyoruz. Burada bu köpeklerimizin 6 ayrı tedavilerini ve aşılanmalarını yapıyoruz. Hem mantarla ilgili, hem parazitlerle ilgili, hem de bağışıklık sistemleriyle ilgili köpeklerimizin tedavilerini ve aşılamalarını belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Memleketimizin çok fazla sınırda hain var. Ülkemiz üzerinde amelleri olan birçok ülkeler var. Son zamanlarda bunu daha önce direkt Silahlı Kuvvetlerine yapıyorlardı ama son zamanlarda biliyorsunuz ekonomik anlamda da, ciddi anlamda ülkemizin üzerinde baskı var. Arama- tarama mayın köpeklerimize bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz." busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.08.2018 13:19
Anahtar Kelimeler:
BakımKÖPEKMayın Arama
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