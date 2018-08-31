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MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte, Yazıhan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte, Yazıhan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:19
MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte muhtarları dinlediklerini belirten Mumcu, “Bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 11 bin kilometre civarında içme suyu ve kanalizasyon hattından sorumlu olan, bütün 13 ilçenin tamamında 12 bin 400 metre karede hizmet vermeye çalışan bir kurumuz. Şu an bin 273 mezra ve 720 mahallemizin tamamıyla ilgili sorunların, eksiklerin hepsini hafızasına kaydetmiş bir kurumuz. Yazıhan’a bu ikinci gelişimiz. Daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz burada. 4 yılda Yazıhan’a yaptığımız yatırımın tutarı 13 milyon 500 bin TL. Bu rakam belki bundan sonra yapılacakların sadece üçte biridir. Bir plan bir program dahilinde bütün ilçelerimizin mahalle bazında, mezra bazında sorunları zaman içerisinde mutlaka çözülecektir. Yazıhan’da biliyorsunuz Karasu önemli bir su kaynağımız. Burada ana hattımızı besleyen kaynağımızdaki pompalarımızı güçlendirdik. İnşallah 10-15 gün içerisinde bir pompa takviyesiyle birlikte bunun da montajını yapacağız. Durucasu’ya bölgeye daha iyi hizmet vermesi bakımından büyük bir depo düşünüyoruz. Bu bağlamda bende hepinize teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Genel Müdürümüz Sayın Ertan Mumcu daha önce de göreve gelir gelmez ayağının tozuyla ilçemizi ziyaret etmişti. Ben şahsım ve ilçem adına kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürümüzün farklı bir çalışma sistemi var. İlçelerimizi ziyaret edip, MASKİ ile ilgili hizmetleri yerinde görmek, varsa sorunları acilen gidermek gibi bir sistemle çalışıyor. Ben bu vesileyle yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

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MASKİMuhtarlarla Istişare Toplantısı
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