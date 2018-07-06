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MASKİ’den kaçak su önleme çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kaçak su kullanımını önlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

MASKİ’den kaçak su önleme çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kaçak su kullanımını önlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

06 Temmuz 2018 Cuma 15:14
MASKİ’den kaçak su önleme çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya halkının su ihtiyacını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyor. Kullanıma sunulan ve harcanan su miktarını ölçerek oluşan kayıp kaçak suyun kaynağını belirliyor. Böylece suyu kontrolü altına alarak vatandaşın hizmetine sunuyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan kaçak su kullanımını engellemek için çalışmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak MASKİ’den yapılan açıklamada, “Kaçak su kullanmak vatandaşlarımızın hakkını alenen ihlal etmektir. Abone olmadığı halde MASKİ’ ye ait su taşıyan borularını kırıp yeni boru çekerek kaçak su kullanımları meydana geliyor. Abone iken sayaçsız veya sayacı işletemeyecek yollarla suların temin edilmesi sonucu kaçak ve usulsüz su kullanımları da meydana geliyor. Özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde yaşanan bir durum var. Vatandaşlar bağ bahçelerini sulamak için içmesuyu hatlarını kullanıyorlar. Bu durum komşularının içmesuyunun azalmasına ya da kesilmesine neden oluyor. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Kaçak ve usulsüz su kullanımını minimuma indirmek için MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılıyor” denildi. 
Açıklamada, MASKİ Genel Müdürlüğünün kaçak su kullanım miktarını Malatya’da en aza indirmek için teknolojiyi yakından takip ettiği belirtilerek, “Arazi şartlarının uygun olmadığı bölgelerde tespitler yerden yapılamadığı için insansız hava aracı Drone kamera uçurarak kaçak suları tespit ediyor. Tespitler sonucunda cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından tespit edilen kaçak su kullanımı olursa Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirebilirler” ifadelerine yer verildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MASKİKaçak SuönlemeMalatya
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