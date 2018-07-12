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MASKİ Hekimhan’da 292 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Hekimhan’da 292 km’lik altyapı çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Hekimhan’da 292 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Hekimhan’da 292 km’lik altyapı çalışmalarını tamamladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:21
MASKİ Hekimhan’da 292 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamladı

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Hekimhan ilçesinde incelemelerde bulundu. Hekimhan merkezin altyapıya dair ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Yaklaşık bin 700 kilometrekarelik yüzölçümüyle Hekimhan, Malatyamızın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerimizden biri. MASKİ olarak son 3 yılda Hekimhan’a yaklaşık 35 milyonluk bir katkı sunduk. İlçe genelinde yaklaşık 30 milyon lira maliyetinde 292 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı yatırımını tamamladık. Bu yatırımın 19 milyonluk kısmı olan 160 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını ilçe merkezine kazandırdık. DAP kapsamında yaklaşık 4.5 milyon TL değerinde 44 kilometre tarımsal sulama kanalı inşa ettik. Görev alanımızda olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz üzerinden DAP Erzurum’a müracaatımızla aldığımız sulama borularını Hekimhan’a inşa ederek, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. Bunların haricinde rutin işlerimiz devam ediyor. İlçemizin çevre mahallelerinde 1.2 milyon TL değerinde, 2 bin 440 metrelik içmesuyu şebeke hattı, depo ve fosseptik yapımı çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. İlçe merkezinde proje dışı kalmış Karşıyaka ve Turgut Özal mahallesinin ortasından geçen DSİ’ye ait dere yatağı alanını gezdik. Yaklaşık 100’e yakın hanenin kanalizasyon hattı talebi proje dışında kaldığı için çok zor bir çalışma alanı. Orayı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini merkezdeki mahallelerimize kanalizasyon atıksuyunda nasıl yardımcı olacağımızı yerinde gördük. Orayı projelendireceğiz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MASKİHekimhanAltyapı çalışması
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