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MASKİ, Darende’nin kanayan yarasına neşter vurdu

Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından Darende’ye 260 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor. 

MASKİ, Darende’nin kanayan yarasına neşter vurdu

Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından Darende’ye 260 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor. 

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:37
MASKİ, Darende’nin kanayan yarasına neşter vurdu

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Darende ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar ve Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulunuldu. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu’ya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sözlerine başlayan Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, “Darendemiz için önemli olan Gökpınar projesiyle 24 mahallemiz bu içmesuyundan faydalanacak. Çok önemli ve çok büyük bir proje. Bu birinci derecedeki kanayan yaramızdı. Hep söyledik söylemeye devam ediyoruz. İnşallah bu sorunu en kısa süre de hep beraber çözeceğiz. Sizleri aramızda görmek bizim için büyük mutluluk. Memleketimiz için büyük hizmetler yapıyorsunuz. Bundan dolayı size teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizde her zaman yanınızdayız. Beraber çalışacağız inşallah Darendemizin problemlerini birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı. 
MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “Malatya su ve kanalizasyon idaresi olarak il genelinde geniş çaplı bir sorumluluğumuz söz konusu. Malatya merkez ve diğer 11 ilçenin tamamına hizmet götürüyoruz. Darende’ye de bu anlamda yatırımlar yapıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Darende’nin çeşitli mahallelerinde su ve kanalizasyon anlamında yaklaşık 10 milyon liralık 118 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladık. Diğer taraftan Irmaklı’nın kanalizasyon altyapısını yenilemek için proje hazırladık. Çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Aynı zamanda planladığımız başka yatırımlarımızda var. Balaban, Aşağıulupınar ve Ağılbaşı Mahallesi için içmesuyu ve kanalizasyon projelerimizi hazırladık. Merkezde Günpınar Şelalesi’nden Darende’ye bağlanan bir şebeke hattıyla 6 mahallemizi kapsayan içmesuyu ve kanalizasyon projemiz bitmek üzere. Bahsettiğimiz bu çalışmalar sonucunda Darende ilçemize maliyeti 23 milyon TL olan 260 kilometrelik su ve kanalizasyon ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş olacağız. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Malatya merkez ve diğer 11 ilçenin eksiklerini ve mevcut durumunu biliyoruz. Bu geniş çaplı sorumluluk alanımızda ihtiyaç doğrultusunda Malatya’nın tamamının altyapı sorununu çözmek için öz veriyle çalışıyoruz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MASKİDarendeSüleymaneser
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