MAMADA “İSKONTO” İSYANI

Evlerinde kedi, köpek besleyenlerin en büyük şikâyetlerinden birisi gittikçe fiyatları artan kedi ve köpek mamaları… Hem yurtdışından getirilen kedi ve köpek maması için son 5 yılda yapılan toplam ithalat 207,8 milyon doları bulmasını değerlendiren hem de lüks mamaların yurtdışında kilosu 3 dolara alıcı bulurken Türklerin kilosuna gümrük vergisi ve talep nedeniyle belirlenen yüksek kâr marjlarının etkisiyle 10 doların üzerinde bedeller ödemesini değerlendiren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, BUSABAH gazetesine konuştu.

İnsanlar gibi hayvanların da beslenmesinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Erdem, kedi ve köpek mamalarının kaliteli ve kalitesiz mama olarak sınıflandırıldığını dile getirdi.

HER MAMA BÜTÇEYE UYGUN OLMAYABİLİYOR

Kedi ve köpek mamalarının pahalı olmasından dolayı 2 alt sınıf mama kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Kedi ve köpek mamaları ne yazık ki, her bütçeye uygun olmayabiliyor. Biz zaten kaliteli mama kullanmak istiyoruz ama mama fiyatları çok yüksek. Bu yüzden 2 alt sınıf mama kullanmak zorunda kalıyoruz. Mama fiyatları gümrük kapsından Türkiye içerisinde girdiği andan itibaren yükseliyor. Bunun dışında bizim en elzem konumuz sokak hayvanlarını besleyen hayvan severlerimizdir. Sokak hayvanlarını besleyen hayvan severlerimiz kendi bütçeleriyle hayvanlara mama almak zorunda kalıyorlar. Oysaki sokak hayvanlarına mama almak belediyelerin görevidir” şeklinde konuştu.

BELEDİYELER YÖNLENDİRMELİ

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerin sokak hayvanları için beslenme odakları kurması gerektiğini ifade eden Başkan Erdem, “Sokak hayvanlarını sadece biz hayvanseverlerin değil belediyelerin yükümlülüğündedir, bu hayvanları belediyelerin beslemesi gerekmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin belli bir melağda ton bazlı mama alımı yaptı. Ve isteğe göre hayvanseverlerimize bu mamaları dağıtması gerekiyor. Aynı zamanda ilçelerimizde de birçok sıkıntı gündemde. Son 1-1,5 aydır Doğanşehir Belediyesi başta olmak üzere, Hekimhan, Arapgir gibi bölgelerimizde maalesef birkaç hayvansever olduğu için sokak hayvanlarına kendi bütçelerinden mama sipariş ediyor, fakat buna da yetişemiyorlar. İlçe belediyeleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin bunu yönlendirmesi gerekiyor ve beslenme odaklarının kurulması lazım. Sokak hayvanları için beslenme odakları kurulması zaten zorunludur” diye konuştu.

MADDİ DURUMU KÖTÜ OLAN HAYVANSEVERLERİMİZ VAR

Kedi ve köpek mamalarının ucuzlatılması için gümrük iskontolarının kaldırılmasının şart olduğunu kaydeden Başkan Erdem, şunları dile getirdi:

“Mamaların ucuzlatılması sadece benimle olacak bir şey değil. Bunun da ben farkındayım. Ancak bu konuyla ilgili ses getirebilirsek ne ala. Öncelikle mama üzerindeki yüzde iskontalarının kaldırılması lazım. Maddi durumu iyi olan insanlar hayvanları için mama alabiliyorlar ama maddi durumu kötü olan hayvanseverlerimiz ancak ve ancak kendi hayvanına yetecek kadar mama alabiliyor ve bu konuda da mağdur oluyorlar. Gümrükteki iskontoların bize yansıtılmaması gerekiyor.”

BAZI DERNEKLER SAF VE TEMİZ DEĞİL

Öte yandan hayvanseverleri uyaran ve bazı Hayvanları Koruma derneklerine güvenmemeleri gerektiğini belirten Başkan Erdem, “Ne yazık ki bazı dernekler saf ve temiz değil. Malatya’da da bu böyle. Bazı derneklerimiz hayvan ve hayvanseverleri suiistimal ediyorlar. Gelen bağış mamalarını hayvanlara vermek yerine bu mamaların satışlarını gerçekleştiriyorlar. Malatya’da bir derneği biz bu konuda ifşa ettik. bu dernek hakkındaki yasal prosedür işliyor. Ben hayvan severlerimize şunu söylemek istiyorum: iyice araştırsınlar. Sosyal medya sayfalarında İBAN numaraları yayınlanan her dernek hayvanları seviyor ve hayvanları koruyor anlamına gelmiyor. Hayvanseverler mamaları gönderdikleri yerleri gerçek anlamda takip etsinler ve iyice tespit etsinler” ifadelerini kullandı.