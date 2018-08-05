Malatya’ya yeni sanayi sitesi talebi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve beraberinde Oda Başkanlarının ziyareti sırasında Malatya’ya kazandırılması planlanan yeni sanayi sitesi ile ilgili son gelişmeler ile ilgili bilgiler veren AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, yeni yer için en uygun alanın şehrin batı kısmında kalan Altay kışlası olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya heyeti olarak Ankara’da bazı ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Koca, “O ziyaretlerimizin Çevre Bakanlığı bölümünde konu gündeme geldi. Ziyarette Milli Emlak Genel Müdürümüz de vardı. Rakamları yanlış anlamadıysam, 11 bin dönüm arazi varmış Altay Kışlasında. Malatya Büyükşehir Belediyemizin esnaflar adına talebi hiç olmazsa bir 4 bin dönümlük kısmının tüm esnaf camiasını kuşatacak şekilde, bir sanayi siteleri kampüsü şeklinde esnaf ve sanatkarın ihtiyacını karşılayacak şekilde 4 bin dönümlük bir arazi talebimiz oldu. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları da var. Dosya da Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a sunuldu. Bu arazi askeriyeye tahsis edilmiş milli Emlak arazisi. Tahsisin iptali yada tahsisin şekil değiştirmesi söz konusu olabilir. Bunun için Milli Savunma Bakanlığının ve Genelkurmay Başkanlığının mutabakatı da alınıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un bu konudaki tavrından dolayı umut var oldum. Çözüm bulma adına gayretli bir tavır sergiledi, bizi mutlu etti. Başka yerlerden Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına hazine arazi tahsisi yapılarak, tahsislerde yer değişikliğinin söz konusu olabileceği, öyle bir formül geliştirebileceğini söylediler. O anlamda Milli Savunma Bakanlığı ile görüşülürken elimizi güçlendirilebileceğimizi gördük” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin’de şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin artık Malatya’nın yükünü kaldıramayacak duruma geldiğini belirterek, “Küçük Sanayi siteleri şehir içinde kaldı. Küçük sanayi sitelerimizi Altay Kışlasına taşıyarak, en az Malatya’ya bir asır hizmet verecek, esnafında kendisini geliştireceği hale getirmeliyiz. Bu talebimizi sürekli dile getiriyoruz, gündeme taşıyoruz. Bu talebimizin de sayın cumhurbaşkanımızın dışında bir iradenin çözemeyeceğini görüyoruz. AK Parti İl Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki temsilcisi olarak konuyu yakından takip edeceğinize inanıyoruz. Küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınarak, esnaf ve sanatkarımızın hizmet üretebileceği bir noktaya getirilmesi Malatya için çok önemli bir konudur” diye konuştu. busabahmalatya.com