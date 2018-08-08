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Malatya’ya ulaşım, 45 dakika düştü

Türkiye'nin en uzun asma köprüleri arasında yer alan ve 15 Temmuz Şehidi Mehmet Şevket Uzun'un adı verilen köprü, bölge halkının 40 yıllık çilesini bitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı geçtiğimiz yıl yapılan 520 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki asma köprü sayesinde Elazığ'a ulaşım 1 saat 45 dakikadan 45 dakikaya, Malatya'ya ise 1 saat 45 dakikadan 1 saate düştü.

Malatya’ya ulaşım, 45 dakika düştü

Türkiye'nin en uzun asma köprüleri arasında yer alan ve 15 Temmuz Şehidi Mehmet Şevket Uzun'un adı verilen köprü, bölge halkının 40 yıllık çilesini bitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı geçtiğimiz yıl yapılan 520 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki asma köprü sayesinde Elazığ'a ulaşım 1 saat 45 dakikadan 45 dakikaya, Malatya'ya ise 1 saat 45 dakikadan 1 saate düştü.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:16
Malatya’ya ulaşım, 45 dakika düştü

İstanbul’daki boğaz köprüleri ile Adıyaman’daki Nissibi Köprüsü’nden sonra Türkiye’de hizmete açılan en uzun 4’üncü asma köprüsü Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü üzerinde bulunuyor. 15 Temmuz Şehidi Mehmet Şevket Uzun'un ismi verilen asma köprü, 40 yıldır ulaşımını küçük tekneler ve feribotla sağlayan başta Ağın halkı olmak üzere bölge sakinlerinin sıkıntılarını sona erdirdi.

BÜYÜK BİR YATIRIM

Köprü yapılmadan önce ilçenin her tarafa uzak olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, “Ağın köprüsü 520 metre uzunluğundadır. Köprünün yapılmasıyla birlikte Elazığ 1 saat 45 dakikadan 45 dakikaya, Malatya ise 1 saat 45 dakikadan 1 saate düştü. Ağın köprüsü, 2 bin 800 nüfusunun olduğu bir ilçe için büyük bir yatırım” dedi.

İlçe halkının 40 yıl boyunca bu köprüyü yapmak ve yaptırmak için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Kaymakam Özadalı, “Dönemin Başbakanı ve şuan ki Meclis Başkanı Binalı Yıldırım’ın destekleriyle Ağın köprüsü hizmete girdi. Köprünün maliyeti ara yollarla birlikte 130 milyon TL’dir. Bu köprü ile dışarıdaki Ağınlılar da ilçeye hafta sonları gelip gidebiliyorlar. Mesafenin kısalması, yol medeniyettir şiarıyla gerçekten kısa olan Ağın’a herkes ulaşabilir oldu. Bu da hem Ağınlıların hem de dışarıdan Ağın’a gezmeye gelenlerin konforunu çok ciddi manada arttırmış oldu” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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