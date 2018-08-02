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Malatya’ya gelirken kaza

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya’ya gelirken kaza

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:08
Malatya’ya gelirken kaza

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine giden Erkan Şenocak idaresindeki 02 FZ 680 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Ahmet Köşker idaresindeki BO BK 2002 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Aziz Yanaç, Yunus Emre Yanaç ve Ayşe Yanaç yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında yaşanan kavgaya yoldan geçen vatandaşlarda müdahil oldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan müdahale ile vatandaşların kavgası büyümeden önlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İHA

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MalatyaTrafik KazasıAdıyamanGaziantep3 Kişi Yaralı
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