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MALATYAPARK’A 5 ÖDÜL

2009 yılında faaliyete başlayan, Malatya iş adamlarının yatırımcısı olduğu ve birçok markaya ev sahipliği yapan Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Malatya için ilklerin öncüsü olurken, gerçekleştirdiği kampanyalar ile şehrin ve ülkenin gözde alışveriş merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yıl içerisindeki birbirinden özgün ve yaratıcı kampanyalar ile dikkatleri üzerine çeken Malatyapark, dünyanın en prestijli ödüllerini veren Stevie Awards’dan bu yılda eli boş dönmedi.

MALATYAPARK’A 5 ÖDÜL

2009 yılında faaliyete başlayan, Malatya iş adamlarının yatırımcısı olduğu ve birçok markaya ev sahipliği yapan Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Malatya için ilklerin öncüsü olurken, gerçekleştirdiği kampanyalar ile şehrin ve ülkenin gözde alışveriş merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yıl içerisindeki birbirinden özgün ve yaratıcı kampanyalar ile dikkatleri üzerine çeken Malatyapark, dünyanın en prestijli ödüllerini veren Stevie Awards’dan bu yılda eli boş dönmedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
MALATYAPARK’A 5 ÖDÜL

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi geçtiğimiz yıl 7.’si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’ne yaptığı ev sahipliği ile birçok dalda ödül sahibi oldu. Yılın Şirket ve Yılın Pazarlama Kampanyası, Kültür ve sanat kategorisinde; Yılın Pazarlama Kampanyası ve Sanat Eğlence Kategorisinde, Yılın İletişim Programı ve En İyi Etkinlik olmak üzere 5 ödüle layık görüldü.

60 farklı ülkeden katılımın sağlandığı, iş dünyasının önde gelen iş rekabet ödülleri arasında yer alan Stevie Awards dünyanın kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticilerini ödüllendiren dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programıdır. Dünyada kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren Stevie İş Ödülleri’nin bu yılki ödül töreni ise 20 Ekim 2018 gecesi Londra’da gerçekleşecek. (Bülten) busabahmalatya.com

            

Anahtar Kelimeler:
Malatyaparködül
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