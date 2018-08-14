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MalatyaPark'a 5 ödül birden

2009 yılında faaliyete başlayan, MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi dünyanın en prestijli ödüllerini veren Stevie Awards’dan tarafından bir çok ödüle layık görüldü. 

MalatyaPark'a 5 ödül birden

2009 yılında faaliyete başlayan, MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi dünyanın en prestijli ödüllerini veren Stevie Awards’dan tarafından bir çok ödüle layık görüldü. 

14 Ağustos 2018 Salı 15:28
MalatyaPark'a 5 ödül birden

Malatya Park, Yılın Şirket ve Yılın pazarlama Kampanyası, Kültür ve sanat kategorisinde, Yılın Pazarlama Kampanyası ve Sanat Eğlence Kategorisinde, Yılın İletişim Programı ve En İyi Etkinlik olmak üzere 5 ödüle layık görüldü.

60 farklı ülkeden katılımın sağlandığı ve iş dünyasının önde gelen iş rekabet ödülleri arasında yer alan Stevie Awards dünyanın kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticilerini ödüllendiren dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı olarak dikkat çekiyor. Dünyada kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren Stevie İş Ödülleri’nin bu yılki ödül töreni ise 20 Ekim 2018 gecesi Londra’da gerçekleşecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaparködül
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