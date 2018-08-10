MALATYA’NIN ORTAK PAYDASI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü ve Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Kampüsünde incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, “Turgut Özal Üniversitesi Kampüsümüzde, Turgut Özal'ın şahsına münhasır bir güzellikte bir kampüse kavuşturulması konusunda gerekeni yapacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İnönü Üniversitesi Rektörü ve Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, beraberinde Turgut Özal Üniversitesi ve Battalgazi Belediyesi birim yöneticileri ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde incelemelerde bulunarak, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

Burada konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü ve Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Turgut Özal Üniversitesi ile ilgili bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Malatya Turgut Özal Üniversitemiz tekrar şehrimize ülkemize hayırlı olsun. Bu yıl 1045 öğrenci kayıt yaptıracak. Bugünlerde tercihler yapılıyor. 3-7 Eylül tarihlerinde de kayıtlar yapılacak. Burası Turgut Özal Üniversitemizin ana kampüsü, ana yerleşkesi olarak bu yıl hizmet verecek. Burası çok güzel. Turgut Özal Kampüsümüzün, yollarımızın asfaltlanması, çevre düzenlenmesi yapmamız gerekiyor. Bu kampüsün başından beri çok büyük desteğini gördüğümüz Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibi bugün yine aramızda. Battalgazi Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da kurulduktan itibaren Malatya Turgut Özal Üniversitemizin merkezi burası ve rektörlüğün buraya kurduk. Bina tadilatı yapılarak daire başkanlıklarını da buraya kuracağız. İnşallah yol ve çevre düzenlemesi için de Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibinden güçlü bir destek istiyoruz. Buranın zaten Malatya'nın yeşil dokusu ile, güzel bir çevre düzenlemesi ile, daha güzel olacağına inanıyorum. Ben tekrar yeni dönemde, yeni kayıt yapacak öğrencilerimizin başarılı olmasını diliyorum. Malatya Turgut Özal Üniversitesine Meslek Yüksekokullarına kayıt yapmalarını öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Yeni dönemin sağlıkla, huzurla, başlamasını diliyorum” sözlerini kaydetti.

KATMA DEĞER

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Turgut Özal Üniversitesi’nin Malatyanın ortak değeri olduğunu belirterek, “Her şey aslına rücu eder mantığı içerinde hareket ettiğimizde, geçmiş tarihimizde Malatya'da yani bugünkü Battalgazi’nin bulunduğu yerleşik alanda iki üniversite vardı. O dönemde medrese diye tabir edilen Şahabe-i Kübra ve Şahabe-i Şura Medresesi olmak üzere iki üniversite vardı. Bugün Battalgazi sınırları içerinde bir Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi, memleketimizin yetiştirdiği iki cumhurbaşkanın isminin verilmesi de Malatya için ayrı bir katma değer olarak ifade ediyorum. Bugün Rektörümüz ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde yapılacak çalışmaları görüp yerinde değerlendirmek amacıyla, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz ile ilgili çalışan arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Yeni açılacak yollar ve o açılan yolların rehabilite edilmesi, asfaltlanması veyahut ta bordür yapılması ile ilgili teknik ekip arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparak, Turgut Özal Üniversitesi Kampüsümüzü de Turgut Özal'ın şahsına münhasır bir güzellikte bir kampüse kavuşturulması konusunda gerekeni yapacağız. Sayın Rektörümüz bu konuda hakikaten koordinasyon ve işbirliği, aynı zamanda ortak payda konusunda hareket etme konusunda kendilerini takdir ediyorum. Gerçekten de çaba gösteren, şehrimizin, üniversitemizin güzelleşmesi anlamında gayret gösteren bir hocamız. Ben bu vesile ile kendilerine de teşekkür ediyorum. Netice itibariyle üniversiteler artık uluslararası bir düzlem içerisinde değerlendirmek lazım. Malatyalı olarak da Malatya'nın ortak paydası ve değeri olarak değerlendirmek lazım. Gerek İnönü Üniversitesi, gerek Turgut Özal Üniversitesi olsun bunlar Malatya'nın değerleridir ve ortak paydasıdır. Milli gururdur diye ifade etmek istiyorum. Bu üniversitelerimiz inşallah ileriki aşamalarda bilimsel çalışmaları ki İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin özellikle karaciğer ve böbrek nakilleri bugün dünya da ilk sırada yer almaktadır. Avrupa'da ilk sırada yer almaktadır. İnşallah temennimiz ve dileğimiz odur ki ülkemizin gelişim, değişim ve dönüşüme büyük katkı da bulunan ve o ismi alan Turgut Özal Üniversitesi de, dünyada ve Avrupa'da kendisini kanıtlayacak ve ülkede öne çıkaracak bilimsel çalışmalara imza atarlar” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com