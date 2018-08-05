Malatya’nın Millet Kıraathanesi HİZMETE GİRDİ

Malatya’nın eğitim, sosyal ve kültürel hayatına büyük kazanımlar sağlayacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli projesi olan Millet Kıraathanesi’nin Malatya’daki açılışı gerçekleştirildi. Dün Zaviye Mahallesi’nde açılış töreni yapılan Millet Kıraathanesi’nin açılışına AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından ilk olarak açılış konuşmasını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı.

İlk defa Osmanlı döneminde kitap okunan, fikir sohbetleri, istişare yapılan yerler olarak dizayn edilen Millet Kıraathanelerinin günümüzde de tekrar eski haline dönemeye başladığını dile getiren Başkan Çınar, daha önce başlatılan içerisinde çay, kahve eşliği içerisinde okumaların yapıldığı bu kıraathaneyi bölgeye kazandırmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

MEDENİYETİMİZİN BİR İLKESİDİR

Projenin çok güzel olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt Belediyemizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimlerinde Millet Kıraathanesi olarak vaat etmiş olduğu projeyi Malatya’mızda, belki de ülkemizde ilk olarak açmış olmalarından dolayı gerçekten çok güzel bir proje. Bolca kitapların olduğu, kitap okumanın, çalışma ortamının hazırlandığı çok güzel bir mekân tesis etmişler. Millet Kıraathanesi özellikle de bu bölgedeki kardeşlerimizin hizmetine sunmuşlar. Şerefu’l-Mekân bi’l-mekin bu bizim medeniyetimizin genel bir ilkesidir. Bir mekânın, bir yerin, bir mahallenin şerefi o mahallede oturanlarladır. Bir yönüyle erdemli şehir hedefine gitmemizde erdemli insanların ve fiziken de fiziki yapılanmalarını tamamlamış olandır erdemli şehirler. Klasik belediyecilik hizmetlerini ak belediyecilik olarak her zaman en üst seviyede yerine getirmekteyiz. Gerek büyükşehir belediyelerimiz gerekse ilçe belediyelerimiz Malatya’mızın 4 bir tarafını şantiye haline dönüştürmüş bir durumda. Hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Ama asıl önemli olan insanımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza yönelik yaptığımız projelerdir” şeklinde konuştu.

HİÇ KUŞKUMUZ YOK

Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan halk evlerini hatırlatan AK Parti Malatya eski Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 tarihinde yola çıktığında o günkü ülkenin içinde bulunduğu şartları hepimiz birebir yaşayanlardanız. O günün şartlarında ülkenin içerisinde bulunduğu o sıkıntılı dönemlerden her kesimden insanlarımız öteki muamelesi görmüştü. Devleti yaşat ki, millet yaşasın deniyordu, ama biz ceberut devler anlayışından bu milleti yaşat ki, devlet yaşasın anlayışına geçtik. Bugün milletimizi, insanlarımızı yetiştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Millet Kıraathanesini baştan gündeme getirdiler. Bizden önceki dönemlerde iyi veya kötü hiçbir şey demiyorum, Cumhuriyetin ilk yıllarında halk evlerini kurmuşlardı. Onların içerisinde ne vardı ne yoktu milletimiz yaşarken bunları gördüler. Ama şu anda biz kadim medeniyetimizin, inançlarımızın, kültürel varlıklarımızın yeşertilmesi için, insana insan olarak saygının gösterilmesi için Millet Kıraathanelerinin önemli hizmet yapacağından hiç kuşkumuz yok” diye konuştu.

HER ŞEHRİN BİR KİMLİĞİ VE RUHU VARDIR

Son olarak söz alan ve “Özellikle büyüyen sevdamız Yeşilyurt’umuzun Belediye başkanını ve ekibini kutluyorum” diyen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Hızlı davrandıkları için kendilerini kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathaneleri dediğinde bu ülkeden ne demek istediğini anlayamayan bir muhalefetin hüküm sürdüğü bir dönemde Millet Kıraathanelerinin ne olduğunu gösterme adına ortaya koymak adına kendilerini tebrik ediyorum. Millet Kıraathaneleri ile Millet Bahçeleri ile Milletin içinden çıkmış bir iktidarın milletin refah düzeyini arttırma, milletin sosyal ihtiyaçlarını giderme çok önemli. Özellikle yaşanabilir kentler oluşturabilme, kentlerin kimliğini oluşturabilme adına ortaya konulan performanslar çok önemli. Her şehrin bir kimliği ve ruhu vardır. Malatya’da Malatyalılar da okuyan, araştıran, sorgulayan bir şehir olarak Türkiye’de bilinir. İşte bu anlamıyla Millet Kıraathanelerinin Malatya için ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Sadece kitap, gazete, dergi okunan yerler olarak düşünmeyin. Boş zamanlarınızı değerlendireceğiniz, çayınızı, kahvenizi içebileceğiz mekânlar olarak düşünün. Sosyalleşme ihtiyaçlarını, arkadaşlıklarımızı ve dostluklarımızı oluşturacağız mekânlar olarak düşünün ve bununla beraber kışın Millet Kıraathaneleri, yazın Millet Bahçeleri ile şehirde kardeşliğin tesis edildiği yerler olarak düşünün” ifadelerine yer verdi.

ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ

24 Haziran’da yeni bir siteme geçtiklerini hatırlatan Tüfenkci, “Özellikle milletimizin bu coğrafyalarda, bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde var olmasının temelleri olarak düşünün. İnsanlarımızı ötekileştirmeden insanlarımızı ayrıştırmadan her bir kardeşimizi devletine, milletine, vatanına, bayrağına ihanet etmeyen her bir kardeşimizi kardeş olarak bilip bu topraklarda yaşama kültürünün yeşerdiği mekânlar olarak görün. Zor zamanlardan geçiyoruz. Biz 24 Haziran’da yeni bir sisteme geçtik, bu sistemi oturtmaya çalışırken birileri ha bire birtakım sıkıntılar oluşturmaya çalışıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu birliktelikten rahatsız olanlar var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu topraklarda sağlıklı bir şekilde yeşermesinden rahatsız olanlar ve bunu sabote etmeye çalışanlar var. Ama Allah’ın izniyle kim ne yaparsa yapsın, güçlü Türkiye’nin güçlü meclisin ve güçlü hükümetin önünde durmayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, açılışı yapılan Millet Kıraathanesi’nin içerisini gezdi. busabahmalatya.com