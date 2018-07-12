“Malatyalı bir bakanın olmasını çok isterdik”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, milletvekilliği yemin töreninden sonra Malatya’ya gelerek ilk ziyaretini dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) gerçekleştirdi. MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Çakır, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk konuşmayı MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz yaptı. Türkiye’nin çok önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayan Başkan Deniz, yeni başkanlık sisteminin bütün dünyada yankı bulan muhteşem bir törenle yapıldığını hatırlattı.

İLK ZİYARETİMİZ OLDU ASLINDA

Seçim süreci ve çalışmalarında basın mensuplarının halkı bilgilendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, “Bugün Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetimizi ziyaret ederek hem teşekkür etmek hem de bir ziyarette bulunarak istişare etmek amacıyla ziyaret ettik. İlk ziyaretimiz oldu aslında. Türkiye dönüm noktalarından birini yaşıyor. Türkiye’nin yeni yönetim sitemine geçmesi dünyanın çok dikkatle izlediği bir süreci birlikte yaşadık. 24 Haziran seçimlerinde Malatya’da öncelikle sakin, huzurlu bir seçim ortamı geçti. Basınımızın hem seçim sürecinde hem de çalışmalarda yakinen takip etmesi ve halkımızı bilgilendirmesi çok önemliydi. Bu vesileyle bütün basınımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUNU HERKES KABUL EDİYOR

Türkiye’nin dünyada büyük bir siyasi aktör olduğuna dikkat çeken Milletvekili Çakır, “Türkiye’de Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçme mecburiyeti oldu. Türkiye büyük sıçramaları gerçekleştirdi. Artık Türkiye dünyada büyük bir siyasi aktör. Bunu herkes kabul ediyor. Türkiye artık kendi çizgilerini koyan, kendi ulusal çıkarlarını uzun vadeli hesaplayabilen ve büyük düşünen bir ülke. Kendi sanayisini geliştiren, kendi tarımını büyüten bir Türkiye var. Bir yandan da Türkiye’nin mücadele ettiği çok güçlü yapılar var. Bunların perdede görüneni taşeron terör örgütleri. Bunların başında FETÖ’sü, PKK’sı, YPG’si, DEAŞ’ı var veya buna benzer marjinal sol örgütler var. Bunların hepsinin bir araya gelebilmesi Türkiye’nin gelişmesine karşı, Türkiye’nin büyümesine karşı terör örgütlerinin zaman zaman bir araya geldiğini de görüyoruz. Aslında bunları bir araya getiren var. Türkiye’nin büyümesini istemeyen, Türkiye’nin terörle meşgul olmasını isteyen yapılar var” diye konuştu.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ

“AK Parti’yle, Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bütün dış ve iç bu vesayet yapılar, terör örgütleri ciddi manada Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi karşısında yenilgiye uğradı” diyen Milletvekili Çakır, “Artık Türkiye Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle birlikte daha güçlü hale geliyor. Daha hızlı karar alabilen, kararları daha hızlı uygulayabilen bir hale geliyor. Bakanların dışarıdan atanması, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de daha yatırama dengeli bir şekilde büyütmeye, geliştirmeye yönelik yetişmiş, kendi alanlarında öne çıkan isimlerle Türkiye artık daha profesyonel daha liyakat esaslı bir yönetimle daha dinamik bir sürece geçmiş oldu. Tabi ki öncelikle ülkemizin huzuru, güçlü ekonominin olması, terörü yenen bir Türkiye’nin bölgede güçlü bir aktör olacağı bir gerçek. Bu vesileyle bizlere güvenerek meclise yollayan bütün hemşehrilerimize layık olmak için, ülkemizin çıkarlarına uygun mecliste üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapacağız” şeklinde konuştu.

HEM İLİMİZİ HEM ÜLKEMİZİ DÜŞÜNECEĞİZ

Bir gazetecinin “Yeni kabinede bir Malatyalı bakanın olmaması Malatyalılarda bir düş kırıklığı yarattı. Kabinede bir Malatyalı bakan olmaması, bir milletvekili olarak değil de bir Malatyalı olarak sizde de bir düş kırıklığı yarattı mı sorusu üzerine Milletvekili Çakır, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz dönem bir Bakanımızın ve Genel Başkan Yardımcımızın olması hem genel merkezde, hem de Bakanlıklarda üst düzey bir temsilciliğimiz vardı. Genel Başkan yardımcımız şuan itibari ile görevine devam ediyor. Bakanımız sistem gereği ve milletvekillerinden bakan olmaması nedeniyle bakan olamadı. Biz hem ilimizi hem ülkemizi düşüneceğiz. Cumhurbaşkanımızın şu an ki oluşturmuş olduğu kabinede bir Malatyalının olmasını hepimiz yürekten isterdik. Bülent Tüfenkci bakanımızda gerçekten görev yapmış olduğu süre içerisinde güven verdi. Yapmış olduğu hizmet, Çalışmalarla bakanlıkta yaptığı görev süresince bir eleştiri bulamazsınız. Artı yönleri vardır ama eksi yönlerini bulamazsınız. İlerleyen dönemlerde Malatyalı vekillere iyi görevler verileceği kanaatindeyim. Sadece Bakanlıkla bunların sınırlı olduğunu düşünmemek lazım. Birçok görevler var, orada oluşturulacak olan komisyonlar var. Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışma komisyonları oluşturulacak. İnşallah buralarda görev alırlar diye düşünüyorum. Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımızın. Bizlerin şimdiye kadar makam için hiçbir şekilde bir beklentisi olmadı. Ülkemiz ve ilimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bu konuda elimizden gelenleri yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Tabi gönül isterdi Malatya’dan bir bakanın olmasını ve ya bakanımızın devam etmesini…”