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Malatya’dan götürdüler, üretime başladılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, bölgede doğaya salınacak kınalı keklikleri Gümüşhane’de kurulan üretim istasyonunda artık kendilerinin ürettiğini söyledi. Usta, 2018 yılı Mayıs ayında faaliyete giren Kanatlı Üretim İstasyonu’nun yıllık kapasitesi 10 bin olarak planlandığını, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Malatya Şube Müdürlüğünden gelen 5 bin adet yumurta ve 3 bin 500 adet civcivle kınalı keklik üretimine başlandığını ifade etti.

Malatya’dan götürdüler, üretime başladılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, bölgede doğaya salınacak kınalı keklikleri Gümüşhane’de kurulan üretim istasyonunda artık kendilerinin ürettiğini söyledi. Usta, 2018 yılı Mayıs ayında faaliyete giren Kanatlı Üretim İstasyonu’nun yıllık kapasitesi 10 bin olarak planlandığını, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Malatya Şube Müdürlüğünden gelen 5 bin adet yumurta ve 3 bin 500 adet civcivle kınalı keklik üretimine başlandığını ifade etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:56
Malatya’dan götürdüler, üretime başladılar

Türkiye'nin 8, Doğu Karadeniz'in tek kanatlı üretim istasyonunda popülasyonun artırılması ve tarım zararlısı süne ile mücadele amacıyla kınalı keklik üretiminin başladığını kaydeden Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 40 dekarlık alanda kurulan “Kanatlı Üretim İstasyonu”nda yılda 10 bin adet Kınalı Keklik üretileceğini belirtti.

EKOLOJİK İŞLEV

Bozulan ekosistemlerin ve doğal dengenin korunması amacıyla azalan ve nesli tükenen sahalara üretilerek keklik salınması yoluyla doğanın eski haline getirilmesinin sağlanması ve diğer taraftan türkülere kadar giren ve kültürde önemli yeri olan keklikle insanların hasretinin dindirilmesi amacıyla Gümüşhane’de 40 dekarlık bir alanda Keklik Üretim İstasyonu kurduklarını ifade eden Usta, “Bilindiği üzere, Keklik, buğdayda önemli bir zararlı türü olan süne ile doğal yollarla mücadele etmemizi de sağlar. Özellikle kışlak diye tabir edilen ve sünenin kışladığı dağlarda erken ilkbaharda hareketlenen süneleri tüketen keklik önemli bir ekolojik işlev görmüş olur. Bu amaçlarla ülkemizin değişik yerlerinde keklik üretme istasyonları kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi de Gümüşhane, Kelkit ilçesinde yıllık 10 bin kapasiteli kınalı keklik üretecek şekilde 'Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu' kurularak hizmet vermeye başlamıştır” sözlerini kaydetti.

DOĞAYA SALINDILAR

Üretim istasyonlarının açılmasındaki amacın buğday zararlısı sünenin azalmasının sağlanması, halkın özlediği kekliklerin ötüşünü duymak, doğanın dengesi ve aynı zamanda diğer yaban hayvanlarının da besin kaynağı olan kekliğin doğal ortamda popülasyonunun arttırılması için keklik yetiştirilmesi ve sonrasında belirli bölgelere salınması olduğunu dile getiren Usta, “2017 yılı da dâhil olmak üzere keklikler şimdiye kadar diğer bölgelerimizdeki keklik üretim merkezlerinden getirilerek doğaya salınmıştır. Mayıs 2018 itibari ile üretim faaliyetine başlamış olan Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu ile hem ilimizin hem de yakın çevredeki illerin talep ettiği keklik 12. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Gümüşhane Şube Müdürlüğümüzce karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kanatlı Üretim İstasyonunun yapımına Mart 2016’da Kelkit ilçesine bağlı Karşıyaka Köyü sınırlarında tahsis edilen 40 dekarlık alanda başlanarak 2 milyon 32 bin 40 TL’ye mal edildiğini hatırlatan Usta, 2018 yılı Mayıs ayında faaliyete giren Kanatlı Üretim İstasyonu’nun yıllık kapasitesi 10 bin olarak planlandığını, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Malatya Şube Müdürlüğünden gelen 5 bin adet yumurta ve 3 bin 500 adet civcivle kınalı keklik üretimine başlandığını, 2018 yılında Kelkit’teki istasyondan Çorum, Giresun, Iğdır, Kocaeli, Kütahya ve Ordu’ya keklik transferi yapılacağını sözlerine ekledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARAhmet Usta
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