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Malatya’da piknik tüplü saldırı iddiası

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da tartıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinin yakınına patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpü yerleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Malatya’da piknik tüplü saldırı iddiası

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da tartıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinin yakınına patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpü yerleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:08
Malatya’da piknik tüplü saldırı iddiası

Hacı Abdi Mahallesi Hamamcı Sokak'ta vatandaşlar, bir kişinin park halindeki otomobilin arkasına bir şey bırakıp kaçtığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede piknik tüpünün baş tarafının peçeteyle kapatılarak iple bağlandığı ve patlayıcı düzeneği görünümü verildiği belirlendi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpünü hazırladığı iddia edilen Y.E.A.’yı (19) gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.E.A.'nın tartıştığı arkadaşını korkutmak amacıyla piknik tüpüne düzenek görünümü verdiği iddia edildi. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 05.08.2018 15:12
Anahtar Kelimeler:
Piknik Tüpü Saldırı IddiasıMalatya
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