Malatya’da piknik tüplü saldırı iddiası

Hacı Abdi Mahallesi Hamamcı Sokak'ta vatandaşlar, bir kişinin park halindeki otomobilin arkasına bir şey bırakıp kaçtığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede piknik tüpünün baş tarafının peçeteyle kapatılarak iple bağlandığı ve patlayıcı düzeneği görünümü verildiği belirlendi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpünü hazırladığı iddia edilen Y.E.A.’yı (19) gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.E.A.'nın tartıştığı arkadaşını korkutmak amacıyla piknik tüpüne düzenek görünümü verdiği iddia edildi. busabahmalatya.com