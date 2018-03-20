Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116435
ALTIN
165.406
DOLAR
3.9302
STERLİN
5.5065
EURO
4.8237

Malatya’da öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Malatya’da 450 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek olmak adına ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi.Afrin’de terör örgütlerinin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçiğe bir destek de Malatya’nın...

Malatya’da öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Malatya’da 450 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek olmak adına ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi.Afrin’de terör örgütlerinin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçiğe bir destek de Malatya’nın...

20 Mart 2018 Salı 15:39
Malatya’da öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Malatya’da 450 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek olmak adına ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Afrin’de terör örgütlerinin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçiğe bir destek de Malatya’nın Arapgir ilçesinden geldi. İlçede bulunan Kerem Aydınlar Fen Lisesi öğrencileri, mehter takımı eşliğinde ellerinde dev Türk bayrakları ile “Çanakkale’den Afrin’e Selam” yürüyüşü gerçekleştirerek Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterdi.

Hezenek Mahallesi’ndeki okulun önünde toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra özel olarak hazırlanan Cevat Çobanlı Paşa Mehter Takımı öncülüğünde Türk bayraklarını açtı. Öğrenciler, trafiğe kapatılan Mehmet Ali Aydınlar Bulvarı’nda mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığı önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atan öğrencilere, sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Jandarma Komutanlığı önünde askerler, öğrencileri selam vererek karşıladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Hamza Çınar tüm şehitler için dua etti. Düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler okuyarak Afrin’deki askerlere selam gönderdi.

Etkinliğe Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, İlçe Müftüsü Hamza Çınar, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜFENKCİ’NİN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI
TÜFENKCİ’NİN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI
MALATYA'DAN DA GEÇECEK
MALATYA'DAN DA GEÇECEK
ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÖZEL GENELGE
ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÖZEL GENELGE

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim