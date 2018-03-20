Malatya’da öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Malatya’da 450 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek olmak adına ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Afrin’de terör örgütlerinin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçiğe bir destek de Malatya’nın Arapgir ilçesinden geldi. İlçede bulunan Kerem Aydınlar Fen Lisesi öğrencileri, mehter takımı eşliğinde ellerinde dev Türk bayrakları ile “Çanakkale’den Afrin’e Selam” yürüyüşü gerçekleştirerek Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterdi.

Hezenek Mahallesi’ndeki okulun önünde toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra özel olarak hazırlanan Cevat Çobanlı Paşa Mehter Takımı öncülüğünde Türk bayraklarını açtı. Öğrenciler, trafiğe kapatılan Mehmet Ali Aydınlar Bulvarı’nda mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığı önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atan öğrencilere, sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Jandarma Komutanlığı önünde askerler, öğrencileri selam vererek karşıladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Hamza Çınar tüm şehitler için dua etti. Düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler okuyarak Afrin’deki askerlere selam gönderdi.

Etkinliğe Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, İlçe Müftüsü Hamza Çınar, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.