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MALATYA’DA KIŞIN GÖZDESİ “MEST”

Namaz kılan kişiler abdest alırken rahat olmak ve soğuk kış aylarında çoraplarını çıkarmamak adına mest kullanmayı tercih ediyorlar. Sıcak tuttuğu için hemen herkes tarafından tercih edilen mest, Malatya’da talep alan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Mest ustası Mehmet Güngör, burada üretilen mestin, diğer şehirlerde üretilen mestlerden farklı olduğunu söyledi.

MALATYA’DA KIŞIN GÖZDESİ “MEST”

Namaz kılan kişiler abdest alırken rahat olmak ve soğuk kış aylarında çoraplarını çıkarmamak adına mest kullanmayı tercih ediyorlar. Sıcak tuttuğu için hemen herkes tarafından tercih edilen mest, Malatya’da talep alan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Mest ustası Mehmet Güngör, burada üretilen mestin, diğer şehirlerde üretilen mestlerden farklı olduğunu söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:37
MALATYA’DA KIŞIN GÖZDESİ “MEST”

Mehmet Güngör, mest yapımının Konya’da da olduğunu ifade etti. Güngör, “Ancak Malatya’da yapılan mest ile Konya’da yapılan mest farklı. Çünkü kullanılan deri farklı. Dana ve keçi derisi değil de koyun derisi kullanıldığı zaman uzama yapıyor, uzadığı zaman da rahatsız ediyor. Ama Malatya mestinde dana derisi kullanılıyor ve öyle bir şey söz konusu olmuyor” diye konuştu.

KÜÇÜK, BÜYÜK HERKESE YAPIYORUZ

Mest fiyatlarından da bahseden Güngör, mestin 25 liraya satıldığını söyledi. Güngör, ayakkabı numaralarına göre mest tasarlandığını ifade etti. 36-44 numaraları arasında mest yapıldığını söyleyen Güngör, “Bazı zamanlarda özel olarak da yapıyoruz. 46-47 gibi büyük numaralar giyenlere de 19-20 numaralarında bebek ve küçük çocukların ayağına göre de mest yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’da mestlerin modasının geçmediğini söyleyen Güngör, “Kullanımı her zaman da devam edebilecek bir ürün” dedi.

YAZIN SERİN TUTUYOR

Yumuşak dokusu ve kullanımı basit yapısıyla kış aylarında sıcak tutması için tavsiye edilen mest, yaz aylarında da serin tuttuğu için kullanılıyor. Mest malzemesinin yumuşak olması zorunluluğu ise bir başka özelliği. Zira mest ile yürüyen bir insan, bir saat boyunca yürüyünce mestin ayağından hiç çıkmayacak kadar sağlam olması ve ayağını acıtmaması gerekiyor. Mest ağaçtan, camdan, madenden değil, genel olarak deriden yapılır.

İslam biliminde mestin kolaylık sağlamasıyla ilgili noktalar ise zamanında yaygın bir kullanımın olduğunu vurguluyor. Ayağın abdest sırasında yıkanması farz olan yerlerini örttüğü için abdest alırken mest çıkarılmadan üzeri mesh edilerek de abdest alınabiliyor.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
MestMalatya’Namaz
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