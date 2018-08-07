Malatya’da işsiz sayısı 31 bin 861 kişi

Malatya İş-Kur Müdürü Vahap Topan, düzenlediği basın toplantısı ile Malatya’daki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kurumlarına kayıtlı iş arayanların sayısının 2018 yılı Temmuz ayı itibarı ile 31 bin 861 kişi olduğunu belirten Toman, iş arayanların yüzde44,6’sının İlköğretim mezunu, yüzde 29’unun lise ve yüzde 23,1’nin ise lisans ve ön lisans mezunu olduğunu dile getirdi.

Kurumlarına kayıtlı işsizlerin yüzde 96,9’unun normal statüde iş aradığını belirten Toman, engelli statüsünde iş arayanların oranı ise yüzde 2,5, eski hükümlülerin ise oranının yüzde 0,5 olduğunu belirtti.

Kurumlarına kayıtlı iş arayanların büyük bir kısmının genç işsizlerden oluştuğunu kaydeden Toman, “15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 10 bin 468 kişi toplam işsizler içindeki oranı yüzde 32,9’dur. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 13,3, ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 8,5 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 10,8 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 8 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

2018 yılında toplam 11 bin 898 açık iş alındığını ve bu açık işlerin ise 6 bin 130’unun istihdam edildiğini dile getiren Toman, “2018 yılı Temmuz ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 6 bin 130 kişi, kamu sektöründe 17 kişi olmak üzere toplam 6 bin 147 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

Bu yıl 498 engelli ve 29 eski hükümlü nün de işe yerleştirildiğini açıklayan Toman, “İl Müdürlüğümüzce 2018 yılında Temmuz ayı sonu itibariyle 730 İşbaşı Eğitim programı, 37 Girişimcilik, 7 MEK İstihdam Garantili, 2 Engelli Kursu, 13 MEK İstihdam Garantisiz ve 34 MEK/Özel Politika olmak üzere 823 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 5 bin 379 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir” ifadelerini kullandı.

2018 yılında 3 bin iş arayan vatandaşın toplum yararına projesi kapsamında istihdam edildiğini de sözlerine ekleyen Toman, İşsizlik Sigortası kapsamında 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 855 kişiden 478’i işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. 377 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 2 bin 647’dir” bilgilerini verdi.

Toman, 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 31 bin 121 işsizin de olduğunu belirterek kurum olarak verdikleri teşviklerden de bahsetti.

Toman, 2018 yılı teşvikleri kapsamında ‘İlave İstihdam Teşvikleri, Bir Senden Bir Benden Teşviki, İşbaşı Eğitim Programları, Çocuk Bakım Desteği, Mesleki Eğitimde Kupon Yönetimi, Engelli ve Eski Hükümlü Desteği, MEGİP’ gibi teşviklerle işverene destek sunduklarını da söyledi. busabahmalatya.com