Malatya’da en çok hangi isim var

Malatya’nın nüfusu giderek artarken, en çok kullanılan isimler de merak konusu oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Malatya’da kadınlarda en çok Fatma, Ayşe, Zeynep, Emine, Hatice; erkekler de ise Mehmet, Mustafa, Hasan, Hüseyin, Ali isimleri tespit edildi.

Malatya’da nüfus giderek artarken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise iller arasında en çok kullanılan isimleri tespit etti.

İŞTE TESPİT EDİLEN İSİMLER

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Malatya’daki en çok kadın ve erkek isimlerini açıklayan Genel Müdürlüğünün isim analizi şöyle:

Malatya’da en çok bulunan kadın isimleri: Fatma, Ayşe, Zeynep, Emine, Hatice;

Malatya’da en çok bulunan kadın isimleri: Mehmet, Mustafa, Hasan, Hüseyin, Ali.