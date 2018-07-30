Malatya’da ‘Askıda Ekmek’

Avşar, “Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda biz de Malatya’mızda “Askıda Ekmek” projesini başlatıyoruz. Proje unutulmuş bir geleneğimizi, yardımlaşma, kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek amaçlı yapılmıştır. Askıda ekmek, yoksul ve yardıma muhtaç kişileri korumak adına son derece önemli bir değerimizdir. Bu proje ile bir ekmek kendinize alırken bir ekmek de yoksul ve muhtaç kardeşlerimize alıyorsunuz. Camiamızın ve Malatyalı hemşerilerimizin de yardımlaşmak için projeye destek olacağına inancım tamdır. Birlik ve beraberliğimize bu yardımlaşma vesile olacaktır. İlçe teşkilatlarımızda farklı fırınlarda projeye destek amaçlı çalışmalarına başladılar. Bu kampanyamıza destek istiyoruz. Umut ediyorum ki, ihtiyaç sahiplerine destek ve yardımda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.