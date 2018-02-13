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MALATYA’DA AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI GERÇEKLEŞTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen amatör telsizcilik sınavının 2018 yılı ilk sınavı Türkiye genelinde 15 ilde yapıldı. 11 Şubat 2018 pazar günü yapılan sınavda, ülke genelinde binden fazla aday, amatör telsizci olabilmek için ter döktü.

MALATYA’DA AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI GERÇEKLEŞTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen amatör telsizcilik sınavının 2018 yılı ilk sınavı Türkiye genelinde 15 ilde yapıldı. 11 Şubat 2018 pazar günü yapılan sınavda, ülke genelinde binden fazla aday, amatör telsizci olabilmek için ter döktü.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:00
MALATYA’DA AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI GERÇEKLEŞTİ

Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği Başkanı Gürel Özbakış, sınavın Türkiye'de genelinde Ankara, Antalya, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova olmak üzere 15 ilde toplam 17 merkezde gerçekleştirildiğini, Sakarya'da da sınavın Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendiğini söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sınavdan, Sakarya'da sınav başarı oranı yüzde 61,27 olarak açıklandı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüAmatör Telsizcilik Sınavı
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