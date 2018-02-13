MALATYA’DA AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI GERÇEKLEŞTİ

Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği Başkanı Gürel Özbakış, sınavın Türkiye'de genelinde Ankara, Antalya, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova olmak üzere 15 ilde toplam 17 merkezde gerçekleştirildiğini, Sakarya'da da sınavın Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendiğini söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sınavdan, Sakarya'da sınav başarı oranı yüzde 61,27 olarak açıklandı. busabahmalatya.com