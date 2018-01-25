MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Necmettin Uzun’un taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Ağcolar Sokak, No: 7/3, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Nebi Perk’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ekol Sokak, No: 6/4/2, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Fatiş Döğer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ahu Sokak, No: 6/5/4, Yeşilyurt.
81yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’nda defnedilen Vahit Doğan’ın taziye adresi: Doğanşehir.
41 yaşında hayatını kaybeden ve Sarıhacı Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilen Samet Kaya’nın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ.
36 yaşında hayatını kaybeden ve Ağılbaşı Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilen Barış Şener’in taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Darende.” busabahmalatya.com
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