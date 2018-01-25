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MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:55
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Necmettin Uzun’un taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Ağcolar Sokak, No: 7/3, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Nebi Perk’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ekol Sokak, No: 6/4/2, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Fatiş Döğer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ahu Sokak, No: 6/5/4, Yeşilyurt.

81yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’nda defnedilen Vahit Doğan’ın taziye adresi: Doğanşehir.

41 yaşında hayatını kaybeden ve Sarıhacı Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilen Samet Kaya’nın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ.

36 yaşında hayatını kaybeden ve Ağılbaşı Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilen Barış Şener’in taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Darende.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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