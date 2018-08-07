Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95346
ALTIN
204.891
DOLAR
5.2463
STERLİN
6.8080
EURO
6.0799

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

07 Ağustos 2018 Salı 11:31
Malatya’da 6 kişi vefat etti

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Hoşhanlı’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Polatlı Sokak, Berda Sitesi, No: 5/2, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Davut Sungur’un taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Terzi Sokak, No: 33/1, Battalgazi.

107 yaşında hayatını kaybeden ve Mihmanlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Emre’nin taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi, Akçadağ.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Adalet Altuntaş’ın taziye adresi: Kale.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Akgül’ün taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 1/9, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Çolak’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Ali Efendi Sokak, No: 14/6, Battalgazi.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaCenazeVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da işsiz sayısı 31 bin 861 kişi
Malatya’da işsiz sayısı 31 bin 861 kişi
YENİ BAĞLANTI YOLU AÇILIYOR
YENİ BAĞLANTI YOLU AÇILIYOR
GÜVENLİK BİRİMLERİNE 335 BİN 242 ÇOCUK TESLİM EDİLDİ
GÜVENLİK BİRİMLERİNE 335 BİN 242 ÇOCUK TESLİM EDİLDİ
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim