Malatya’da 6 kişi vefat etti

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Hoşhanlı’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Polatlı Sokak, Berda Sitesi, No: 5/2, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Davut Sungur’un taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Terzi Sokak, No: 33/1, Battalgazi.
107 yaşında hayatını kaybeden ve Mihmanlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Emre’nin taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi, Akçadağ.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Adalet Altuntaş’ın taziye adresi: Kale.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Akgül’ün taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 1/9, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Çolak’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Ali Efendi Sokak, No: 14/6, Battalgazi.”
HABER MERKEZİ