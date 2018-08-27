Malatya’da 4 yılda 3 bin 869 vana aktif hale getirildi

Malatya’nın altyapı ağını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü içmesuyu hat vanalarında bakım, onarım ve yükseltme çalışmaları yapıyor. Oluşan içmesuyu arızalarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, asfalt altlarında kalan içmesuyu hat vanalarını tespit ederek kayıt altına aldıklarını belirterek “Kayıt altına aldığımız bu vanalarda bakım, onarım, yenileme, vana iptali ve yükseltme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda son 4 yılda 3 bin 869 adet vana yükseltme çalışması yaptık. Arızalanan vanaların onarımını gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalarla birlikte, bir sokakta oluşan arızadan dolayı sadece o sokağın suyu arıza giderilinceye kadar kesiliyor. Bir sokakta oluşan arızadan diğer mahalleler etkilenmiyor. Çalışmalarımız esnasında ihtiyaç olan yerlere yeni vana montajı yaptık” şeklinde konuştu.

Şehir genelinde hat vanalarının yükseltilmesi ve aktif hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Mumcu, “Şehrimiz ve insanımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için çalışıyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com