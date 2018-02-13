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MALATYA YOLUNDA KAZA

Kayseri'de başka bir araçla çarpışan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MALATYA YOLUNDA KAZA

Kayseri'de başka bir araçla çarpışan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 10:27
MALATYA YOLUNDA KAZA

Kaza, Malatya yolu Mimarsinan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (30) yönetimindeki 38 TS 449 plakalı otomobil, yoluna karşısına geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada, şarampole uçan araç içerisinde bulunan S.K., F.K. (60) ve Ş.K. (54) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde polisin incelemesinin ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 13.02.2018 10:30
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KayseriMalatya Yolunda KazaMimarsinan MevkiiMalatyaMalatya Haberleri
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